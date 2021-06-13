В МВД рассказали о причинах ДТП с четырьмя погибшими на Урале

Причиной ДТП в Свердловской области, в котором погибли четыре человека и пять пострадали, по предварительным данным, стал выезд на встречную полосу автомобиля «Ниссан Кашкай», сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Предполагаемой причиной столкновения двух транспортных средств в светлое время суток и при хороших погодных условиях мог стать выезд на полосу встречного движения автомобиля «Ниссан Кашкай». Сейчас представители МВД анализируют съемки с камер видеорегистратора, имевшегося в одной из машин, а также отрабатывают различные версии случившегося, в том числе связанную с возможной неисправностью автомобиля и состоянием здоровья водителя. Следователями полиции назначена автотехническая экспертиза. По итогам выяснения всех обстоятельств ДТП территориальным ОВД будет принято обоснованное процессуальное решение о возбуждении уголовного дела», – приводятся на сайте ведомства слова Горелых.

Как сказал начальник пресс-службы ГУ МВД, одна семья только прилетела в Екатеринбург из отпуска в Абхазии и ехала на своей машине домой, а вторая, напротив, направлялась в отпуск. Полиция установила личности погибших. «Все погибшие находились в салоне японской машины, они получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте», – сказал он.

В числе погибших мальчик 2009 года рождения и девочка 2021 года рождения, а также двое взрослых. В числе пострадавших в «Ниссане» девочка 2006 года рождения. «Она находится в тяжелом состоянии, у нее перелом бедер и костей таза», – добавил Горелых. Водитель автомобиля «Джили» получил множественные переломы и различные травмы. Еще два пассажира этого автомобиля – девочки 2009 и 2011 годов рождения. У последней – очень серьезные травмы. Также у пострадавшей 1971 года рождения врачи диагностировали перелом предплечья и рваные раны кисти.

Напомним, два легковых автомобиля столкнулись сегодня на 136-м километре автодороги Ивдель – Ханты-Мансийск возле поселка Атымья. По предварительным данным, в результате погибло четыре человека, в том числе ребенок. Еще пятеро, включая двоих детей, получили травмы.