 

В МВД рассказали о причинах ДТП с четырьмя погибшими на Урале

13.06.2021, 2:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Причиной ДТП в Свердловской области, в котором погибли четыре человека и пять пострадали, по предварительным данным, стал выезд на встречную полосу автомобиля «Ниссан Кашкай», сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Предполагаемой причиной столкновения двух транспортных средств в светлое время суток и при хороших погодных условиях мог стать выезд на полосу встречного движения автомобиля «Ниссан Кашкай». Сейчас представители МВД анализируют съемки с камер видеорегистратора, имевшегося в одной из машин, а также отрабатывают различные версии случившегося, в том числе связанную с возможной неисправностью автомобиля и состоянием здоровья водителя. Следователями полиции назначена автотехническая экспертиза. По итогам выяснения всех обстоятельств ДТП территориальным ОВД будет принято обоснованное процессуальное решение о возбуждении уголовного дела», – приводятся на сайте ведомства слова Горелых.

Как сказал начальник пресс-службы ГУ МВД, одна семья только прилетела в Екатеринбург из отпуска в Абхазии и ехала на своей машине домой, а вторая, напротив, направлялась в отпуск. Полиция установила личности погибших. «Все погибшие находились в салоне японской машины, они получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте», – сказал он.

В числе погибших мальчик 2009 года рождения и девочка 2021 года рождения, а также двое взрослых. В числе пострадавших в «Ниссане» девочка 2006 года рождения. «Она находится в тяжелом состоянии, у нее перелом бедер и костей таза», – добавил Горелых. Водитель автомобиля «Джили» получил множественные переломы и различные травмы. Еще два пассажира этого автомобиля – девочки 2009 и 2011 годов рождения. У последней – очень серьезные травмы. Также у пострадавшей 1971 года рождения врачи диагностировали перелом предплечья и рваные раны кисти.

Напомним, два легковых автомобиля столкнулись сегодня на 136-м километре автодороги Ивдель – Ханты-Мансийск возле поселка Атымья. По предварительным данным, в результате погибло четыре человека, в том числе ребенок. Еще пятеро, включая двоих детей, получили травмы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.07 / Путин сказал Трампу, что в Москве с коронавирусом «все очень неплохо»

25.01 / Слуцкий назвал условие, при котором российская делегация покинет ПАСЕ

16.01 / Столкновение украинской амнезии и польской спеси – Onet о споре Киева и Варшавы вокруг памятника в Берлине

26.03 / Путин и Пашинян отметили в разговоре стабилизацию в Карабахе

15.08 / Лукашенко: Надо связаться с Путиным, потому что это уже угроза не только Беларуси

19.05 / Матвиенко заявила об отсутствии оснований для локдауна в России

12.03 / В Великобритании представили новую технологию сбора нефти с поверхности моря

01.05 / Тищенко во время поездки в Закарпатскую область заставлял главу таможни повторять фразу: “Венгры – наши братья”. Видео

27.06 / Уволившуюся главврача больницы в Уфе наградили после вспышки коронавируса

27.11 / В Госдуме оценили политику Украины по Донбассу фразой «горе от ума»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика