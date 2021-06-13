 

Пашинян назвал Лаврова президентом России

13.06.2021, 2:02, Новости дня
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И.о. премьера Армении Никол Пашинян во время выступления на предвыборном митинге в Гехаркуникской области оговорился, назвав российского министра иностранных дел Сергея Лаврова сначала президентом, а потом премьер-министром России.

«Когда президент…премьер-министр РФ Сергей Лавров прибыл в Ереван и за день до этого сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с призывом об информации о минных полях…», – приводит РИА «Новости» слова Пашиняна, который во время выступления на предвыборном митинге в Гехаркуникской области рассказывал об освобождении 15 армянских военных из Азербайджана и передаче Баку карты минных полей.

Стоявшие позади и.о. министра территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян и супруга Пашиняна Анна Акобян не смогли сдержать улыбки.

Пашинян выразил особую благодарность президенту РФ Владимиру Путину, главе МИД РФ Сергею Лаврову, министру обороны РФ Сергею Шойгу, командующему миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову за усилия по возвращению нескольких групп пленных. И.о. премьера Армении также поблагодарил руководство США, грузинских и европейских партнеров.

Накануне Армения передала Азербайджану карту минных полей в Агдамском районе в Карабахе, в ответ Баку передал Еревану 15 задержанных армянских военных.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.



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