Венесуэла в День РФ получила новую партию «Спутника V»

Новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Венесуэлу, сообщил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

«Нет ничего более символичного, чтобы отметить День РФ сегодня, 12 июня, получением в международном аэропорту очередной партии … вакцины «Спутник V», – приводит слова российского посла РИА «Новости».

Как отметил дипломат, таким образом РФ укрепляет сотрудничество с Венесуэлой.

Напомним, 3 мая Мадуро объявил о поставке в страну пятой партии российской вакцины «Спутник V». В конце марта Мадуро предложил оплачивать поставки вакцин в Венесуэлу нефтью. В начале марта президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V», отметив, что после вакцинации и отдыха чувствуют себя хорошо. Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной.

Первую партию российской вакцины Венесуэла получила 2 октября 2020 года. 13 января Венесуэла выдала регистрацию «Спутнику V», а 15 мая одобрила «Спутник Лайт». Всего республика планирует приобрести 10 млн доз «Спутник V». Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Россию за помощь в вакцинации жителей республики.