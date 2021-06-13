 

Королева Великобритании посвятила в рыцари разработчиков вакцины AstraZeneca против COVID-19

13.06.2021, 1:46, Новости дня
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Об этом сайт британского правительства сообщил 11 июня. 

Профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард получил титул рыцаря, профессор Оксфордского университета Сара Гилберт и председатель рабочей группы по вакцинам от COVID-19 Кейт Бингем – титулы дам (аналог рыцарского звания для женщин).

Награждение приурочено ко Дню королевы, который традиционно отмечают во вторую субботу июня. Всего наградами отметили 1129 человек. 

Контекст:

По данным Европейского агентства по лекарственным средствам, клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca (Vaxzevria) показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Сперва эффективность вакцины установили на уровне около 60%, но в марте AstraZeneca обновила свое исследование и подняла эффективность до 76%.

В Украине одобрено использование вакцины AstraZeneca, произведенной в Индии, Южной Корее и Италии. 

В марте 2021 года более 10 стран заявляли о приостановке применения вакцины против коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В некоторых странах появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства сообщали, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

Комитет по оценке рисков фармаконадзора ЕМА 18 марта заявил, что преимущества вакцины AstraZeneca в борьбе с коронавирусной инфекцией все еще перевешивают риски. Такие выводы были сделаны после завершения предварительного рассмотрения сообщений о тромбах у людей, привитых этим препаратом. 7 апреля EMA внесло образование тромбов в список очень редких побочных эффектов от вакцины AstraZeneca.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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