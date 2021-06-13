Лидеры G7 на саммите в Великобритании поспорили из-за Китая – СМИ

Об этом, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщило издание Business Insider 12 июня.

Собеседник журналистов рассказал, что речь идет о создании фонда поддержки инфраструктурных проектов в странах, которые развиваются.

По информации Reuters, объем инвестиций в проект может достичь “нескольких триллионов долларов”.

Источники CNN рассказали, что этот вопрос Китая был наиболее дискуссионным, лидеры G7 высказали “серьезные разногласия” по политике в отношении Китая. Сессия в какой-то момент стала настолько напряженной, что в зале отключили весь интернет, отметил собеседник канала.

Возникшие разногласия поставили в страны ЕС в оппозицию Великобритании, Канаде и США, которые настаивали на более жесткой позиции.

По данным источника телеканала, президент США Джо Байден обратился к коллегам с призывом резко осудить использование принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. К нему присоединились премьер Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Канады Джастин Трюдо, тогда как канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги и лидеры ЕС стремились акцентировать внимание на сотрудничестве с Китаем.

Создание инициативы для конкуренции с китайской программой “Один пояс, один путь” – вопрос, в котором лидеры “Большой семерки” сошлись, отметил собеседник CNN.

Контекст:

Уйгуры – тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в провинции Синьцзян на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры – мусульмане-сунниты. Их численность в Китае – около 10 млн. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан.

Соединенные Штаты ввели 5 декабря прошлого года визовые санкции в отношении китайских должностных лиц и функционеров Коммунистической партии Китая за причастность к “ужасающим нарушениям прав человека” в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и других регионах Китая, распространению пропаганды, принуждению и запугиванию несогласных с политикой официального Пекина.

Саммит G7 проходит 11–13 июня на курорте Карбис-Бей в графстве Корнуолл (Великобритания). Одной из тем саммита будет выход из кризиса, начавшегося из-за пандемии коронавируса.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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