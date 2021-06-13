Мнение: Футболисты празднуют день России?

У меня дома нет телевизора. Решил посмотреть игру России с Бельгией на чемпионате Европы по футболу по интернету. Но пока искал в интернете, где можно поболеть за нашу сборную, бельгийцы вколотили нам гол. Хотя и вроде бы Лукаку находился в офсайде…

Второй гол, забитый в наши ворота, уже увидел…

Лучше бы не видел…

Есть смысл вообще смотреть такой футбол? С такой игрой мы может еще пару голов пропустить….

На снимке: Лукака после гола… Фотография отсюда

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