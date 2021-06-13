Мнение: Футболисты празднуют день России?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
У меня дома нет телевизора. Решил посмотреть игру России с Бельгией на чемпионате Европы по футболу по интернету. Но пока искал в интернете, где можно поболеть за нашу сборную, бельгийцы вколотили нам гол. Хотя и вроде бы Лукаку находился в офсайде…
Второй гол, забитый в наши ворота, уже увидел…
Лучше бы не видел…
Есть смысл вообще смотреть такой футбол? С такой игрой мы может еще пару голов пропустить….
На снимке: Лукака после гола… Фотография отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет