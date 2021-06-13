Силуэт перевернутого треугольника: добиваемся идеала при помощи юбок, широких футболок и не только

Фигура в виде перевернутого треугольника часто характерна для женщин, которые занимаются спортом. Специфика такого строения тела заключается в том, что плечи шире, чем бедра.

Подбирая одежду для силуэта перевернутого треугольника, нужно постараться отвлечь внимание от достаточно массивного верха и подчеркнуть стройные ноги. Вполне возможно подобрать одежду, которая сейчас в моде, а также подчеркнуть свой особый стиль и при этом сделать фигуру более привлекательной и гармоничной.

Подчеркнуть ноги

Это очень важно для девушек с фигурой в виде перевернутого треугольника. Чтобы привлечь внимание к ногам, можно носить элегантные платья миди с красивыми принтами, короткие юбки, зауженные брюки и джинсы.

Симметрию помогают подчеркнуть красивые широкие брюки длиной до пола. Это хороший вариант для женщин, которые не хотят обнажать лодыжки. Чтобы подчеркнуть талию, нужно надеть красивый широкий пояс.

Лучше всего для верха выбирать монохромные наряды. Очень хорошим вариантом будут белые хлопковые футболки с V-образным вырезом, куртки мужского покроя, а также льняные или шелковые рубашки с длинными рукавами.

Юбки миди и джинсы

Девушкам с фигурой треугольник стоит всегда держать щиколотки открытыми, независимо от того, носят они обувь на каблуках или же на плоском ходу. Стоит выбирать зауженные джинсы или рваные бойфренды, юбки мини или миди.

Стоит сочетать их вместе с футболками, объемными блейзерами или рубашками. Что же касается украшений, то отличным вариантом станут цепочка, браслеты и серьги. К такому типу силуэта лучше всего подойдет сумка через плечо.

Блузки с V-образным вырезом

Девушкам с фигурой в виде перевернутого треугольника не стоит носить топы или блузки под шею или же с круглым вырезом.

Это делает силуэт более громоздким. Чтобы создать эффект удлиненности, нужно выбирать одежду с V-образным вырезом.

Обувь на каблуках или платформе

Можно привлечь внимание к ногам, если выбрать для себя обувь на каблуках. К монохромному образу стоит подбирать более яркие оттенки туфель на шпильке.

Отличным вариантом будет желтый, фуксия или красный. Если не нравятся каблуки, можно приобрести обувь на платформе.

Широкие футболки

Поскольку плечи шире, чем бедра, то область таза лучше всего прикрыть при помощи широкой удлиненной футболки, напоминающей платье. Можно носить ее вместе с шортами или короткими юбками.

Кроме того, к силуэту перевернутый треугольник хорошо подойдут платья или блузки с баской или рюшами.

Самое главное, чтобы наряд был с рукавами. По возможности нужно избегать тонких бретелей.