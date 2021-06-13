 

Американцы оценили слова Путина о Байдене и Трампе

13.06.2021, 1:04, Новости дня
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Читатели сайта Fox News оценили слова российского лидера Владимира Путина о президенте Соединенных Штатов Джо Байдене и главе 45-й американской администрации Дональде Трампе.

«Президент РФ знает, что Байден – слабак! Демократы годами настаивали на «сговоре России» с Трампом и не привели никаких доказательств. Путин понимал, что Трамп не из робкого десятка», – приводит мнение пользователя 408-208line РИА «Новости».

«Путин нанес превентивный удар по Байдену перед встречей», – уверен jeff11038.

«Байден просто бесхребетный, слабый политик, который существует для защиты бюрократической системы. <…> Все остальное не имеет значения. Путин без особых усилий словесно нейтрализовал его», – считает FBtry3of43.

«Путин запросто проглотит Байдена. А потом, смеясь, покинет переговорную», – уверен argon21.

«Очевидно, что президент РФ не уважает Байдена, и с ним согласна половина нашей страны», – отметил FranNC994.

«Путин держит Байдена прямо там, где ему и нужно, – под своей пятой», – убежден abby9472619.

«Владимир посмеивается над способностью Джо подниматься по лестнице», – сыронизировал howaboutnow.

«Байден был политиком 47 лет, голосовал по законопроектам и молчал, когда разгорались споры по ним. Он никогда не принимал серьезных решений. У Демократической партии есть команда высокого уровня для этого. А Байден лишь подчиняется своему начальству. Трамп сам принимает важные решения. С точки зрения рынка Байден подходит на должность менеджера, исполнителя, а Трамп способен основать бизнес и быть руководителем», – подытожил austin2020.

Накануне Путин в интервью телеканалу NBC сравнил Байдена с Трампом.

Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.

Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед. В Совфеде посоветовали Байдену не пытаться навязывать Путину какие-либо требования.



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