 

Минск решил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами

13.06.2021, 1:04, Новости дня
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что выработанные Минском ответные меры на случай расширения санкций Запада касаются политики, экономики и военной сферы.

«Мы выработали адекватные ответные меры в сфере политики, экономики и в военной сфере. Мы будем задействовать эти шаги в зависимости от тех мер, которые предпримут наши партнеры», – приводит РИА «Новости» слова Макея в интервью телеканалу ОНТ.

В четверг в Европарламенте предложили отключить Белоруссию от SWIFT. Во вторник президент США Джо Байден продлил действие санкций против властей Белоруссии.

Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.

Глава авиакомпании Ryanair обвинил власти Белоруссии в «воздушном пиратстве» и «угоне» лайнера. В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), открыв расследование в связи с инцидентом.

Евросоюз в ответ на действия Минска запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. Брюссель также начал проработку секторальных санкций.

США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза.



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