“Хотя бы для лучших – те $4 тыс.” Шкарлет рассказал о зарплатах в президентском университете

Об этом министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сказал в интервью “Радіо Свобода”, вышедшем 12 июня.

“О зарплатах [в университете] говорить не буду. Дайте сначала концепцию напишем. Потому что уже одно предложение было озвучено о зарплате. Но когда с президентом [Украины Владимиром Зеленским] говорили, он сказал, что мы хотя бы для лучших должны выполнить обещание о зарплате в тех 4 тыс., хотя бы стартовать с этого”, – сказал Шкарлет.

Ведущая уточнила, идет ли речь о сумме в 4 тыс. евро (в ходе президентской кампании в 2019 году эксперты команды Зеленского говорили, что именно до такого уровня можно поднять заплату для украинских учителей).

“Не знаю относительно 4 тыс. евро. Долларов или евро. По крайней мере, такие разговоры были”, – ответил министр.

Зарплата учителей зависит от тарифной сетки. “Есть и восемь, есть и девять, и 12 тысяч [гривен]”, – сказал Шкарлет. По данным Государственной службы статистики, в январе средняя зарплата в Украине составляла 12 337 грн в месяц, в сфере образования было 10 310 грн.

Контекст:

Зеленский 31 мая подписал указ о создании президентского университета. По его словам, это учреждение высшего образования, которое “будет готовить людей будущего” – специалистов, которые “смогут решать важные государственные задачи” для защиты Украины.

Кибербезопасность – один из главных факультетов этого университета, говорил Зеленский.

Строить вуз планируют на ВДНХ (для этого отведут 16 гектаров). Предварительно строительство университета с учетом подготовки документации и первичного оборудования обойдется в 7,2 млрд грн, рассказывал глава Минобразования.

Старт образовательного процесса запланирован на октябрь 2023 года.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—