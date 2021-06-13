 

Москва бьет рекорды по заболеваемости COVID-19. В городе объявили неделю выходных

13.06.2021, 0:48, Новости дня
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По словам Собянина, с началом летнего сезона значительно увеличились поток туристов и активность горожан. Вместе с тем за последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась и количество вновь выявленных заболевших подскочило до пиковых значений прошлого года.

Кроме того, мэр добавил, что много тяжелых больных. Причем не только среди пациентов групп риска, но и среди людей среднего возраста и молодежи.

“Поэтому мы рекомендуем перейти на удаленку как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, – не менее 30% от списочного состава организаций. Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку”, – сообщил мэр Москвы.

Контекст:

В России с начала эпидемии подтвердили почти 5,2 млн случаев COVID-19, отмечает “Интерфакс”. При этом с начала недели в стране наблюдается ежедневное увеличение заболеваемости коронавирусом, показатели субботы соотносятся с данными на утро 19 февраля, когда было выявлено 13 433 новых случая. В Москве выявили 6701 случай заражения – это максимум с начала года. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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