В МОН заявили, что никто не жаловался на диссертацию Кивы. Журналист Bihus.Info говорит, что это ложь

Шкарлет сообщил, что МОН получило на анализ документы по диссертации Кивы. Решение о предоставлении нардепу звания кандидата наук примут после их экспертизы.

Когда же журналист уточнила, что общество выказывает сильное сопротивление предоставлению Киве звания, министр ответил, что это сопротивление – лишь в соцсетях.

“Очень много сопротивления в соцсетях. Возражений в Минобразования вообще не поступило. И даже сегодня, когда дело по диссертации поступило, никаких фактов, ничего нет. Сопротивление какое? В соцсетях? Ну, оно всегда. И против меня было сопротивление большое”, – отметил он.

По словам министра, если у кого-то есть подтверждения нарушений в работе, то он “должен подписаться, что у него есть, не просто из соцсетей бросить обезличенную информацию, ведь это анонимка объективно”.

После выхода интервью Шкарлета журналист проекта Bihus.Info Даниил Мокрик в Facebook назвал это заявление ложью.

“Это ложь. Через несколько дней после защиты мы с юристами Bihus.Info направили в МОН заявление, в котором указали на основные нарушения в диссертации. Из министерства получили ответ, что сведения будут учтены”, – отметил журналист.

https://www.facebook.com/danylo.mokryk/posts/10159312266603700

Контекст:

26 апреля Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности “механизмы государственного управления” в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости.

Подготовку к защите кандидатской диссертации Кивы активно обсуждали в соцсетях, но сам он заявил, что “не может понять, что так взбудоражило общество” и почему “надо поднять какой-то хайп”. После защиты, на которой нардеп не смог ответить на вопрос об используемом в тексте понятии, а потом пригласил журналиста в туалет, обсуждение разгорелось с новой силой.

Журналисты Bihus.info проанализировали кандидатскую диссертацию Кивы и обнаружили в ней “много воды”, а также поддельные сопроводительные документы.

27 апреля стало известно, что его диссертацию могут направить на повторное рецензирование. 28 апреля Кива заявил, что его научного руководителя уволили.

По данным движения “Чесно”, Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (специальность – “правоведение”) и Национальную академию внутренних дел Украины (специальность – “право”). Также учился в Полтавском национальном педагогическом университете (специальность – “педагог-психолог”) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация – “техник-механик”).

В 2014–2015 годах Кива работал заместителем начальника милиции Донецкой области, в 2015-м – Херсонской. В 2015–2016 годах был главой департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины, в мае 2016-го его уволили из Нацполиции. В 2016–2017 годах Кива был советником министра внутренних дел Арсена Авакова.

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