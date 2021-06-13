Das Erste – не «свежий ветер», а «суровый бриз» — саммит G7 испытает Джонсона на прочность

Лидеры стран «Большой семёрки» испытывают облегчение от того, что США на саммите представляет не Дональд Трамп, а Джо Байден, пишет Das Erste. Однако в отношениях США и Великобритани «свежий ветер» политических перемен может превратиться в «суровый бриз». Как считает издание, итоговая декларация саммита G7 станет «мерилом внешнеполитических возможностей» Джонсона, грезящего о «Глобальной Британии», и продемонстрирует, так ли «нерушимы» отношения двух стран, как заявляет британский премьер.



Reuters

В Карбис-Бэй, живописном месте прямо у моря, всегда дует ветер. На встрече лидеров стран «Большой семёрки» ветер служит «отличной метафорой ощутимых политических перемен». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал появление президента США Джо Байдена на саммите «глотком свежего воздуха». Никто не упоминает имени Дональда Трампа, но все, судя по всему, испытывают облегчение — не только от того, что впервые за долгое время главы государств и правительств встретятся лично, но и от того, что нового лидера США зовут Джо Байден, передаёт Das Erste.

«Мультилатерализм вернулся», — провозглашают шерпы, доверенные лица лидеров стран «Большой семёрки», которые в течение последних нескольких недель активно работали над повесткой дня и текстом итоговой декларации. Они подчеркивают, что сотрудничество действительно было продуктивным.

Лидеры стран «Большой семёрки» намерены решать глобальные проблемы. Если международное сообщество действительно хочет достичь целей Парижского соглашения, для борьбы с изменением климата предстоит сделать ещё многое. Следующая Конференция ООН по изменению климата состоится в Глазго в ноябре. Как напоминает издание, Дональд Трамп инициировал выход США из Парижского соглашения.

Из Корнуолла поступает много красивых снимков. Встречи на открытом воздухе на фоне моря и — из-за ветра — в основном без масок. «Это должна быть беседа у камина, — отметил хозяин встречи Борис Джонсон, — но она превратилась в гигантский медиацирк, в котором мы должны приветствовать друг друга несколько раз». Как считает издание, Джонсон намеренно организовал встречу таким образом. Ясно, что на саммите он стремится найти определение своей новой внешней политики, сформировать самовосприятие Великобритании после Брексита. «Глобальная Британия» — это руководящие принципы внешней политики, представленные Джонсоном несколько недель назад, и они столь же амбициозны, как предполагает их название.

В ближайшие дни Джонсону придётся многое доказать, особенно Байдену, новому президенту США, с которым его страна имеет «особые отношения», как, однако, их не любит называть Борис Джонсон, о чём он заявил в интервью BBC. Возможно, предполагает автор статьи, для него это звучит «слишком заискивающе».

Остаётся ли «мужчина с взлохмаченными волосами» «необузданным и непредсказуемым нарушителем спокойствия, который сделал немыслимое и вывел Великобританию из Европейского Союза»? В 2019 году Байден назвал Джонсона «физическим и эмоциональным клоном» Трампа. Но с тех пор многое изменилось. Соединённое Королевство по-прежнему является важным партнёром США в области военного сотрудничества, торговли и обмена между секретными службами.

Итоговая декларация саммита «Большой семёрки» станет «мерилом внешнеполитических возможностей» Джонсона. Так же она продемонстрирует, насколько правдива формулировка Джонсона о «нерушимости» отношений двух стран. И по зубам ли Джонсону «Глобальная Британия»?

И Байден заранее прислал ещё одно тестовое задание. Перед приездом он ясно дал понять, что Белфастское соглашение 1998 года должно быть сохранено, и призвал премьер-министра Великобритании выполнять условия протокола по Северной Ирландии, подписанного с Евросоюзом в рамках соглашения по Брекситу. Звучит не так уж гармонично в рамках «особых отношений» между Великобританией и США. Там дует «суровый бриз», пишет Das Erste.