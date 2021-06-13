Newsweek – в США придумали, как побороть нищету — забрать деньги у Пентагона

Американские активисты и конгрессмены внесли резолюцию, в которой они предлагают бороться с бедностью с помощью сокращения трат на Пентагон, пишет Newsweek. Как подсчитали эксперты, американский военный бюджет можно сократить вдвое, и страна по-прежнему будет в безопасности. А освободившиеся деньги можно потратить на реформу общества и восстановление социальной справедливости.



Reuters

Американские конгрессмены внесли в Конгресс проект резолюции, которая должна, по их мнению, побороть бедность и перестроить страну, пишет Newsweek. Суть предложения в том, что вытащить из бедности всех 140 миллионов человек с низким доходом можно, если покончить со всей несправедливостью систематического расизма, нищеты, экологического кризиса и милитаризма.

Для этого нужен ряд трансформаций, включая введение гарантированного уровня зарплаты и рабочих мест, всеобщего доступа к здравоохранению, реформы иммиграционного законодательства и внедрение экологичной инфраструктуры. Обо всём этом говорили и раньше. Но прежде Конгресс редко связывал бедность с милитаризацией.

Между тем, найти деньги на все эти реформы активисты предлагают в Пентагоне. Благодаря выводу войск из Афганистана, получится сэкономить $50 млрд, и на эти деньги можно навсегда решить проблему бездомных. «Вот, что мы имеем в виду, когда говорим, что бедность — это политический выбор», — приводит автор статьи слова одной из активисток. В этой резолюции отмечается, что от каждого свободного доллара у федерального правительства 53 цента идёт в Пентагон, а 15 центов — на программы по борьбе с бедностью.

Плюс, такая переориентация ресурсов уменьшит вред от американской агрессии по всему миру, отмечают эксперты. С 2001 года в войнах, где США принимают участие, было убито больше 800 тыс. человек, а пришлось покинуть место жительства 37 млн. Почти 38 тыс. американских ветеранов не имеют места жительства. Внутри страны происходит больше 1 тыс. убийств полицейскими в год, и чаще всего жертвы — население с небелым цветом кожи.

Авторы резолюции хотят изменить ситуацию в долгосрочной перспективе. По их словам, можно сократить траты на оборону на сумму до $350 млрд, и страна всё равно будет в безопасности. Это почти половина военного бюджета. Но пока в резолюции призывают сократить бюджет хотя бы на 10%, отозвать существующие разрешения на ведение войны, вернуть Конгрессу военные полномочия, принимать меры для ядерного разоружения, снизить использование широких экономических санкций, отозвать у Пентагона программу 1033, по которой получают оружие правоохранительные органы, а также покончить с переполненными тюрьмами и жестокостью полиции.



Как отмечает автор статьи, важно то, что многолетние требования тех, кто борется против войны, превратились в реальную резолюцию. «После двух десятилетий взрывного роста военного бюджета и провальной «войны против терроризма», которая вредила людским жизням и правам человека, отчаянно нужна трансформация», — пишет автор статьи в Newsweek. И появление такой резолюции говорит о том, что и внутри Конгресса, и за его пределами растёт желание побороть милитаризм и нищету, «которые веками оставались в центре американского общества».