Одарит счастьем или принесет большое горе: суеверия, связанные с булавкой

Издревле наши предки весьма настороженно относились к колюще-режущим предметам. Считалось, что они обладали магической силой, поскольку могли причинить при контакте физическую боль, а значит, и ментальную тоже. В сегодняшней статье разберемся с приметами и суевериями относительно английской булавки.

Немного истории

В 1825 году, 13 июня, механик Уолтер Хант из Нью-Йорка впервые запатентовал булавку, которую мы сегодня называем английской. С одной стороны находится пружинка, а с другой — приемничек, куда помещается игла. Благодаря такой конструкции минимизируется риск получения травм.

Любопытно, что изобретение получилось спонтанно. Механику необходимо было срочно погасить долг в 15 долларов, а денег не было. Тогда он быстро набросал эскиз булавки, запатентовал, после чего продал права за четыреста долларов.

В наших широтах булавка стала называться «английской», поскольку изобретение привезли не из Штатов, а из Великобритании. Произошло это в девятнадцатом веке, и данная вещь стала незаменимой в хозяйстве.

Находка в доме

Очень много примет существует по поводу булавок. Если примет найден случайно дома, то это хороший знак, но только в том случае, если вещь принадлежит вам. Если же в квартире побывали гости, то не торопитесь брать предмет в руки: вполне вероятно, что на него могли навести порчу. Если вы обнаружите булавку у себя на одежде или постельном белье, то знайте, что против вас точно замышляют недоброе, и речь идет о черной магии.

Итак, при обнаружении булавки неизвестного происхождения в жилище или на своих вещах, возьмите предмет тканью (ни в коем случае не голой рукой), подержите под проточной водой или прокалите огнем, после чего посыпьте четверговой солью и избавьтесь. Желательно сделать это, закопав булавку где-то на улице в земле.

Если обнаружите булавки в дверном проеме, то знайте, что это также проделки злых людей. Повторите с предметом манипуляции, указанные выше.

Если так получилось, что по незнанию вы взяли подозрительный предмет рукой, тогда сполосните руки святой водой. Это позволит избавиться от негатива.

На улице

Если вы нашли булавку на улице, то посмотрите на ее внешний вид. Находка сулит удачу при наличии следующих факторов:

вещь не находится на перекрестке;булавка закрыта;на ней нет изъянов и повреждений, она не ржавая.

Если же предмет деформирован, лежит на перекрестке, то ни в коем случае не берите его в руки. Обходите стороной, поскольку вероятнее всего, что на нем порча. Обычно на булавку делают обряд по избавлению от проблем, поэтому если вы заберете его себе, то все неудачи предыдущего владельца перейдут вам. Предмет притянет горе и безденежье.

Булавка как презент

Вообще дарить булавки (имеется в виде вещи, где есть подобная застежка, например, брошь) крайне нежелательно. Есть примета, что это к ссоре с тем человеком, кому вы дарите такую вещь. Ну а если предмет подарили вам, то тоже сто раз подумайте перед тем, как его брать. Через булавку наводят много чего нехорошего, всяких порч, сглазов и т. д., поэтому принимайте презент только от проверенных людей.

Если вы боитесь брать такой подарок, а отказываться неудобно, тогда дайте за него символическую плату. Это будет своего рода откупом, поэтому весь негатив уйдет дарителю, если тот замышлял против вас что-то плохое.

Женщинам настоятельно не рекомендуется принимать в дар от мужчин подобное изделие. Все дело в том, что на булавки чаще всего делают приворот. Украшение с булавками женщинам можно принимать в подарок либо от кровной родственницы, либо от женщины старше по возрасту.

Мужчинам тоже не стоит принимать булавки. На них может быть сделан приворот от женщины.

Другие приметы

Свою булавку не рекомендуется никому давать. В противном случае могут ухудшиться отношения с этим человеком.

Вот еще приметы, которые связаны с данным предметом:

Ни в коем случае не носите булавку, которую носили на кладбище. От этого предмета нужно срочно избавиться, поскольку он привлекает в жизнь беды и несчастья.Плохой приметой является потерять булавку во время обряда венчания. Считается, что брак быстро завершится разводом. А вот вынимать предмет из платья невесты — хороший знак. Это на удачу. Если же невеста нашли на своем свадебном платье булавку, это свидетельствует о том, что кто-то сделал отворот.Булавку можно использовать как мощных оберег. Чтобы защитить жилище от негатива, воткните булавки в количестве двух штук над входной дверью крест-накрест. Если хотите себя обезопасить от негатива извне, от завистливых взглядов, то подколите булавку с изнаночной стороны одежды (желательно нижнего белья) острием вниз.Если у вас погнулась булавка, бросьте ее в святую воду и загадайте желание. Если увидите на поверхности пузырек — значит, оно осуществится.Женихам булавки не дарят. Мужчина должен сам приобрести предмет из серебра, приколоть к своему костюму острием вниз. Если булавка не расстегнется, не деформируется до конца торжества, то брак точно будет счастливым и крепким.Одалживать свою булавку – плохая примета.