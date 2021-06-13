 

Шорты, топы и другие тенденции лета 2021 года (идеи пляжного образа)

13.06.2021, 0:08, Разное
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Наступает долгожданная пора отпусков. Море и пляж так и манят, а повседневные заботы отодвигаются на задний план. Но как оставаться стильной даже на пляже? В этой статье представлены стильные пляжные образы, которые идеально подойдут для летнего отпуска.

Длинная юбка

Если у вас подтянутый живот, но вы не любите слишком обнажать ноги, пляжная юбка – ваш идеальный выбор. Юбку из легкого материала можно сочетать с купальником. Юбочный комплект подойдет девушкам любой комплекции и роста. Чтобы визуально казаться выше, выбирайте юбки с высокой посадкой.

Легкое платье

Для отдыха на пляже хорошо подходит платье из легких материалов, например, из хлопка или льна. Выбирайте модели свободного кроя – в них наиболее комфортно в жару. Летом пляжное платье подходит и для вечерних выходов. Комбинируйте его с сандалиями, плетеной сумкой и крупными украшениями. Стильно смотрятся как платья нейтральных расцветок, так и модели с броскими принтами.

Платье с цветочным принтом

Если у вас красивые плечи и спина, выбирайте открытые платья без бретелей. Такие модели хороши для девушек с небольшой грудью. Чтобы составить романтичный образ, выбирайте платье с цветочным принтом. Платье в цветочек можно надевать с купальниками-бандо. Хорошо смотрится и комбинация с купальниками с бретелями, но при этом стоит позаботиться о сочетаемости цветов.

Рубашка и брюки

Если вы предпочитаете сдержанные образы, комбинация рубашки и брюк будет идеальным выбором. Рубашку нейтральной расцветки сочетайте с яркими брюками в полоску. Чтобы такой комплект был комфортен в носке, выбирайте одежду из натуральных дышащих материалов, например, из хлопка. Также в летний сезон 2021 в моде лен.

Топ и шорты

Классическое летнее сочетание. Длина шортов может варьироваться от бурмудов до мини. Сочетайте шорты с легким топом, который можно завязать на талии или заправить в шорты. Предпочтительна одежда из тонких дышащих материалов.



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