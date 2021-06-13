В честь Дня РФ в столице Молдавии прошла парусная регата

В честь Дня РФ в кишиневском парке «Валя Морилор» («Долина мельниц») в субботу прошла парусная регата с участием около трех десятков яхт разных классов. Состязания были организованы Национальной федерацией спортивного яхтинга при поддержке представительства Россотрудничества в Молдавии.

Праздник украсили выступления детских творческих коллективов и организованная в парке фотовыставка «Многогранная Россия». Она была составлена из пейзажей Москвы, Петербурга, городов Золотого кольца, а также Алтая, Ингушетии и Сибири. В торжествах приняли участие экс-президент Молдавии Игорь Додон, российский посол Олег Васнецов, руководитель Русского дома в Кишиневе Андрей Муравьев, глава Бюро межэтнических отношений Елена Белякова, руководители общественных организаций, передает ТАСС.

«Россия – наш самый искренний друг и самый надежный стратегический партнер, проверенный временем. У нас общая история, были общие победы и тяжелые периоды. И эту братскую связь мы будем хранить», – отметил в выступлении перед собравшимися Додон.

Посол Васнецов отметил неподдельный интерес к РФ со стороны жителей республики. «На молдавской земле у нас много друзей, кто чтит общие страницы нашей великой истории и имена ее творцов. Нас связывают духовно-нравственные ценности и ориентиры, взаимная симпатия. Этим отношением и наследием мы искренне дорожим», – отметил в своем поздравлении дипломат.

Праздничные мероприятия также прошли в Тирасполе. Это были концерты, спортивные состязания и флешмобы, в рамках которых на улицах молодые активисты разворачивали многометровый российский триколор. Торжества завершились в субботу вечером салютом.

Поздравительные послания по случаю Дня РФ руководству РФ в субботу направили президент Молдавии Майя Санду, глава молдавского парламента Зинаида Гречаный, руководители непризнанного Приднестровья, а также другие политики.

Ранее в субботу президент Владимир Путин на церемонии вручения госпремий и награждения героев труда в Кремле поздравил жителей страны с Днем России. Кроме того, днем в стратосферу запустили российский триколор. Вечером в Москве на Красной площади состоялся приуроченный ко Дню РФ праздничный концерт. На одной сцене выступили участники «Большой перемены», резиденты «Тавриды» и звезды эстрады.

День РФ отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.