 

Сборная РФ стартовала на Евро-2020 с крупного поражения от Бельгии

13.06.2021, 0:06, Новости дня
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Сборная РФ по футболу проиграла команде Бельгии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы в Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу команды Бельгии. В составе «красных дьяволов» дублем отличился Ромелу Лукаку и Тома Менье, передает ТАСС.

Бельгийцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы B. Второе место занимает сборная Финляндии, ранее в субботу обыгравшая команду Дании со счетом 1:0. Россияне идут четвертыми.

Ранее в субботу российские футболисты отказались преклонять колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение», BLM) перед матчем Евро-2020 с Бельгией.

Накануне в Риме прошла церемония открытия Евро-2020. В начале июня стал известен состав сборной РФ на Евро-2020. В Европе сборную РФ назвали «темной лошадкой» предстоящего чемпионата.



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