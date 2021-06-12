Илларионов о слухах про болезнь Путина: Имеющие доступ к его реальной медицинской карте никогда таких заявлений не сделают

Об этом он заявил в эфире канала “Украина 24” 11 июня.

“В последние полтора-два года распространяются слухи о якобы не очень хорошем здоровье Путина. Но, видимо, это сделано для того, чтобы послать сигнал: не торопитесь, мы еще простудимся на ваших похоронах. Я бы предложил нашим зрителям не обращать внимания на всевозможные заявления различных так называемых экспертов, которые имеют доступ к медицинской карте Путина. Те люди, которые имеют доступ к его реальной медицинской карте, никогда таких заявлений не сделают. Если бы они сделали это хотя бы один раз, это было бы последнее заявление, возможно, в их жизни”, – сказал Илларионов.

Он добавил, что не может сказать, что из этих слухов правда, а что – нет.

Контекст:

6 ноября 2020 года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни 68-летний Путин может покинуть пост президента России. По данным собеседников издания, Путина уговаривает уйти в отставку бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую таблоид называет любовницей президента РФ. В Кремле эту информацию назвали “чушью полной” и заверили, что у Путина отменное здоровье.

В сентябре того же года о том, что глава Кремля болен и “у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии”, говорил сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец.

Российский историк, политический аналитик Валерий Соловей в том же месяце прогнозировал, что из-за “обстоятельств непреодолимой силы” Путина в политике не будет в 2022 году.

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

31 октября Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором. Парламент принял его 9 декабря, через несколько недель Путин подписал его.

Илларионов был советником Путина по экономической политике в 2000–2005 годах.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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