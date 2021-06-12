Право полететь в космос с Безосом продали за $2,8 млн

В торгах участвовали 7600 человек из 159 стран. Ставки принимались до 19 мая.

Победитель конкурса полетит в космос в рамках первой миссии по запуску человека в космос New Shepard 20 июля и присоединится к Безосу и его брату Марку.

Вырученные с продажи билета средства Blue Origin направит своей детской организации Club for the Future, основанной в 2019 году для привлечения детей к изучению космонавтики и инженерии для развития космических исследований.

Имя победителя аукциона будет объявлено в течение нескольких недель. Затем будет объявлен четвертый и последний член экипажа.

Контекст:

Корабль New Shepard создан для суборбитальных космических полетов и рассчитан на шесть пассажиров.

Ожидается, что после достижения границы космоса туристы смогут примерно четыре минуты провести в состоянии невесомости, после чего капсула с ними начнет снижение и мягко приземлится на парашютах.

Blue Origin провела 15 испытаний суборбитального корабля, в роли “пассажира” выступал манекен по имени Люк Скайуокер.

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