 

Вечер в компании Курбана – Личное мнение

12.06.2021, 23:26, Разное
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Поздравив в Инстаграме с днём рождения падчерицу Марусю, Курбан Омаров вылез в реал, где прекрасно провёл время в компании бывшей участницы «Дома 2» Леры Фрост.

Я Курбана, чего уж греха таить, понимаю.


Фото: Соцсети

Когда жена — злая баба в асексуальной панамке, а на воле — выгибающая спину Лера в ленточках и завязочках, то выбор, по-моему, очевиден.

Смотрите, как веселится в ночной Москве Курбанчик, пока Ксения старательно выстраивает в Инстаграме имидж сильной женщины, которой нужно подумать.

https://t.me/lenamiro/8995

Ксюш, расслабься: Курбанчик уже всё за тебя подумал, продумал и решил, съехав в отдельную квартиру. Теперь тебе нужно привыкать к новому амплуа: одинокая мать двоих девочек.

Панамка — это шаг в правильном направлении. Желчная критика эскортниц, в которую ты постоянно впадаешь, тоже органично вписывается в образ одинокой матери двоих девочек.

Полноватые подружки в удобных штанах, идиотские панамки, глубокие (на самом деле, нет) изречения о достоинстве женщин — всё это, Ксюш, тебе очень идёт.

Ты — сутулая ханжа и ревнивая брюзга. Будь собой! Позволь, наконец-то, себе такую роскошь.

Разведись, ненавидь кобелей и эскортниц, зарабатывай копеечку на рекламе говна в Инстаграме, а Курбан пусть найдёт себе новую женщину: ту, у которой много денег.

Твой доход, Ксения, сильно упал. Теперь тебе Курбана — не прокормить. Надеюсь, ты это понимаешь? Оставь этого говорящего амбала женщинам, которые в обойме: золотым антилопам. Ты ею себя считала, помнишь?

Увы, ты больше не золотая и даже не серебряная антилопа, но в этом, поверь, нет ничего для тебя ужасного. Теперь ты можешь жить в своей правде: менять панамки и клеймить позором женщин, которые меняют мужчин.

А вы бы какой совет дали Ксении Бородиной?

Источник: Лена Миро



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