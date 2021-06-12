Роза будет пышно и долго цвести на вашем подоконнике: трюк с использованием алоэ вера

Такие красивые и удивительные цветы, как розы, станут хорошим дополнением совершенно любого сада. Когда цветы распускаются, то они отлично выглядят на приусадебном участке. Однако поддерживать красоту таких цветов достаточно непросто, требуется обеспечение грамотного и сложного ухода.

Но есть несколько достаточно простых действенных средств, благодаря которым можно поддерживать красоту цветов. В частности, для этого можно использовать алоэ вера. Вот несколько таких секретов.

Правильное выращивание кустов роз

Все мы любим эти удивительные цветы и хотим наслаждаться их красивым цветением в саду как можно дольше. Именно поэтому нужно поддерживать их в хорошем состоянии.

Это означает своевременную прополку сорняков, внесение удобрений, а также обрезку куста, так как розы достаточно восприимчивы к насекомым и болезням.

Уход за цветами

Высаживать розы можно на протяжении всего года. Лучше всего выбирать для этого участок, где не слишком ветрено, много солнца, а также достаточно хорошая и плодородная почва.

Нужно следить за тем, чтобы не сажать куст в слишком влажную или очень сухую землю. Лучше всего выбирать почву, которая имеет хороший дренаж. Если земля очень сухая, то это может привести к задержке роста куста.

Если хочется вырастить красивые розы, которые на протяжении длительного времени будут радовать своим цветением, нужно добавить в почву на приусадебном участке немного глины. Кусты роз это очень сильно любят.

Трюк с использованием алоэ

Для выращивания красивых и крепких кустов роз потребуется:

роза, приобретенная в цветочном магазине;растение алоэ вера;горшочная земля;большой горшок.

Нужно срезать верхушку алоэ вера. После этого отрезать от него кусок размером примерно 4 см. Нужно убедиться в том, что растение алоэ вера достаточно плотное, чтобы оно могло нормально удерживать стебель розы.

Нижнюю часть розы нужно поместить во влажную часть алоэ. Куст должен быть хорошо зафиксирован. Затем розу разрезать пополам при помощи секатора. Желательно делать это в самом конце стебля.

Наполнить горшок землей и сделать в центре почвы углубление. Поместить в горшок стебель розы вместе с алоэ и засыпать почвой. Поливать растение 2 раза в день небольшим количеством воды.

Нужно следить за тем, чтобы земля была достаточно влажной, но не мокрой. Через время стебель превратится в красивый куст. Если растение перерастет горшок, то его можно высадить в большем горшке или во дворе.