Как носить комбинезоны женщинам старше 40: подборка модных моделей, которые не выглядят вульгарно

С возрастом хочется больше удобства и комфорта в одежде. Поэтому женщины часто делают ставку на модели свободного кроя без облегающих элементов. В этом сезоне стилисты предлагают возрастным дамам иметь в своем гардеробе комбинезоны. Это выглядит эффектно и стильно, ведь можно и фигуру подчеркнуть, и при этом не смотреться слишком вульгарно.

Варианты на каждый день

Вещи нужно подбирать исходя из индивидуального телосложения, типа посадки. Если это модная модель, но не подходит по параметрам, лучше отказаться от нее в пользу более комфортного варианта.

Женщинам, которые любят свободный стиль с нотками кэжуал, будет интересна модель свободного кроя с возможностью регулировки на талии. Красивый пояс делает акцент на фигуре, но при этом не будет сковывать движений и создавать дискомфорт.

Стилисты советуют тем, кто еще не определился с оттенком комбинезона, обратить внимание на однотонные модели. Они органично впишутся в гардероб на лето.

Сейчас в тренде модели с широким низом, они хорошо сочетаются с кроссовками и стильной сумочкой. Такой комбинезон с помощью резинки подчеркнет талию и веселый характер владелицы.

Стильно и эффектно

Белый цвет выглядит нарядно, даже простой комбез в таком оттенке поможет украсить образ. Особенно это актуально для теплого периода, когда хочется легкости в одежде.

На лето лучше отдать предпочтение моделям из максимально легких тканей, но в тренде будут и джинсовые варианты, ведь в плане сочетания это универсальное решение.

Белый комбинезон с прямым низом отлично подчеркнет силуэт, при этом в одежде будет комфортно. Его можно сочетать с обувью такого же оттенка и сумочкой, но стилисты предлагают небольшие эксперименты с цветовым акцентом. Можно подобрать обувь темного оттенка, чтобы выделить ноги.

Более нарядный вечерний вариант состоит из черного облегающего комбинезона из легкой ткани и обуви на каблуках. Такой наряд изящно подчеркнет фигуру, при этом брюки будут выглядеть свободно. Сочетание приталенного верха и легкого низа отлично подойдет тем женщинам, которые хотят быть эффектными.

Комбинезон в стиле бохо идеален на каждый день. Это органичное сочетание эффектности, простоты и стиля отлично впишется в гардероб зрелой и уверенной в себе женщины, которая знает, чего хочет от жизни, и умеет воплотить свои желания.

Взрыв цвета

Комбинезон – это не только практично, но и интересно, ведь можно включать в свой гардероб модели разных оттенков, создавая таким образом новый стиль каждый день.

Яркий красный вариант с широкими брюками и приталенным верхом идеально подчеркнет фигуру и сделает мощный акцент на выбранном стиле. Сейчас в моде такие цвета.

Комбинезон в полоску хорошо замаскирует недостатки фигуры, поможет скрыть лишний вес и подчеркнет женственность образа. Лучше подбирать такие варианты приятных пудровых оттенков, чтобы не делать слишком ярких акцентов. Это хороший выбор на каждый день, благодаря которому можно выглядеть стильно и современно.

Варианты в горошек с разными цветами также хорошо впишутся в летний гардероб, ведь позволят экспериментировать и подбирать для себя что-то новое каждый день.