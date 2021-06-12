 

Сотрудники «Почты России» поздравили россиян с праздником

12.06.2021, 23:08, Новости дня
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Сотрудники «Почты России» поздравили россиян с праздником 12 июня, создав в соцсетях специальный хештэг – #сднемроссиипочта.

«Почта, как и Россия, – это настоящая страна возможностей», – говорят сотрудники АО «Почта России» в одном из роликов, информирует «ФедералПресс».

В аккаунте Молодежного совета почты Алтайского края показан процесс работы почты: сортировка, доставка, упаковка посылок и писем. А всем россиянам сотрудники пожелали радости, света и успехов в самых разных сферах.

В свою очередь, уральское отделение Молодежного совета «Почты России» поздравило сограждан в стихах. «Необъятная Россия, В нашем сердце ты всегда. Сбережем свою Отчизну. Слава Родине, ура!» – завершается это стихотворение.

В некоторых роликах почтовые машины составляли слова. Например, из машин составили слово «Россия» в Чувашии. А в главном, официальном аккаунте «Почты России» в Telegram появилось видео, на котором почтовые машинки образуют сердечко.

«А вот вам [сердечко] в День России. С праздником!» – гласит подпись под видео.

День РФ отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.



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