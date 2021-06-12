Качество образования в Украине упало на 8% – Шкарлет

Он говорил о работе педагогов в сельской местности и о том, что для украинских учителей работа в условиях эпидемии коронавируса стала большим вызовом.

“Именно для этого и была организована платформа “Всеукраинская школа онлайн”, которая аккумулировала в себе так называемые эталонные уроки. Например, если учитель читает родственную дисциплину, но при этом не является по своей профессиональной ориентации по этой дисциплине профессиональным учителем, он может взять любой эталонный урок по теме того предмета, который он сегодня преподает, и на его основе построить собственный урок. И это существенно повышает качество преподавания. И даже срезы наши после того, как мы ввели “Всеукраинскую школу онлайн”, декабрьский и апрельский, показали, что качество образования в целом по стране примерно упало на 8%”, – сказал министр.

Он добавил, что за счет наличия “эталонных уроков” качество образования “уже немного выравнивается”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В апреле 2020 года, после введения карантина, в Украине стартовал проект “Всеукраинская школа онлайн” – уроки транслировали украинские телеканалы.

В декабре 2020 года в стране запустили платформу ВШО, ее назвали ответом на карантинные ограничения в стране в связи с пандемией коронавируса, а также с целью обеспечения равного доступа к украиноязычному учебному контенту ученикам и учителям. С мая она стала возможной в виде мобильного приложения.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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