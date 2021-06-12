Мнение: Отчет Сената США о штурме Капитолия. Полиция и спецслужбы не вмешивались

Отчет Сената США о 6 января умалчивает о роли Трампа и республиканцев в попытке путча

8 июня Комитет по внутренней безопасности и Комитет по регламенту Сената США выпустили совместный отчет по расследованию нападения на Капитолий толпой фашистов, подстрекаемых и направляемых тогдашним президентом Трампом.

Эти два комитета, во главе с сенаторами демократами Гэри Питерсом (Мичиган) и Эми Клобушар (Миннесота), проводили открытые слушания в конце февраля и начале марта, на которых давали показания глава полиции Капитолия, исполняющий обязанности главы столичной полиции, парламентские приставы обеих палат, командующий национальной гвардией округа Колумбия и чиновники низшего ранга из Министерства обороны, ФБР и Министерства национальной безопасности.

Самыми скандальными были показания тогдашнего командующего национальной гвардией округа Колумбия генерала Уильяма Уолкера (теперь он парламентский пристав Палаты представителей), который рассказал, что ему несколько часов препятствовали задействовать силы быстрого реагирования, чтобы очистить Капитолий от толпы погромщиков – препятствовали назначенные Трампом чиновники Пентагона. В конце концов, тогдашний исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер, и министр СВ Райян МакКарти дали разрешение только после того, как Трамп публично призвал прекратить попытку путча и попросил «героев» уйти с Капитолия.

Этот отчет, первое такое парламентское расследование попытки признать недействительными президентские выборы и сделать Трампа президентом-диктатором, содержит новые подробности, вдобавок к уже более чем достаточным доказательствам того, что полиция, спецслужбы и армия намеренно не вмешивались. Это их бездействие позволило толпе трампистов попытаться исполнить призыв Трампа в речи в то утро «сражаться что есть мочи» и предотвратить засвидетельствование парламентом победы Байдена.

Из отчета ясно, что ФБР, Пентагон, Министерство национальной безопасности и полиция Капитолия хорошо знали о планах крайне-правых боевиков, которые в социальных сетях открыто обсуждали перед 6 января намерение напасть на Капитолий. Их планы включали взятие заложников и возможное убийство избранных должностных лиц, на основании продвигаемой Трампом и поддержанной руководством Республиканской партии лжи, что выборы были «украдены».

Новые подробности в отчете, подтверждающие, что спецслужбы и полиция заранее знали и планах трампистов штурмовать Капитолий, например, таковы:

*Оперативные работники полиции Капитолия уже 21 декабря знали, что протестующий собирались «принести огнестрел» и другое оружие на демонстрацию 6 января и применить его против любой полиции, которая не пустила бы их войти в Капитолий. Они также знали, что эти боевики обменивались картами территории Капитолия в сети и обсуждали лучшие входы в Капитолий, как заблокировать их и таким образом поймать в западню членов парламента.

*5 января ФБР сообщило полиции Капитолия о сообщениях на сайте thedonald.win (Дональд. победил), на котором трамписты обменивались информацией о туннелях под Капитолием и «выражали намерения найти парламентариев-демократов пораньше, чтобы помешать им войти в Капитолий» В email также упоминался «значительный рост сообщений в открытых источниках о намерениях этих групп оцепить территорию Капитолия». Этот email включал цитату – что союзные группы боевиков могут «войти в Капитолий как «Третий Континентальный конгресс» и утвердить членов коллегии выборщиков за Трампа.

*Чиновник полиции Капитолия распространил информацию в ночь перед нападением, которую получили в «национальном оперативном центре по угрозам» ФБР о «значительном росте» новых посетителей на сайте WashingtonTunnels.com.

*Тем не менее, оперативный отдел полиции Капитолия решил, что не было убедительной угрозы насильственного нападения на Капитолий. В отчете приведены дополнительные примеры полного отсутствия планирования начальством полиции Капитолия действий на 6 января, несмотря на то что для Трампа совместное заседание обеих палат в этот день было последним шансом предотвратить мирную передачу власти. В отчете отмечается нехватка защитной экипировки и средств пресечение беспорядков несмертельного действия, и приводятся слова полицейский Капитолия, что у них не было связи с высшим командованием во время бунта.

Один полицейский сказал: «В нас швыряли предметы разного размера, формы и плотности – замороженные бутылки и жестянки, арматуру, кирпичи, жидкости, перцовый аэрозоль, разные палки, трубы, биты». Другой сказал следователям Сената: «Мы были не готовы. Нам НЕ сообщило оперативные данные. Нас предали».

Но еще важнее, чем новые данные в отчете на 120 страниц то, чего в нем не было. Чтобы получить поддержку видных республиканцев в обоих комитетах, их главы-демократы согласились исключить любое обсуждение роли главного заговорщика – Трампа.

Сенаторы Клобушар и Питерс также согласились не использовать слово «бунт» и не высказывать своего мнения о том, были ли «украдены» выборы – хотя именно под этим предлогом объединились трамписты и фашисты, и его продолжают повторять и Республиканская партия, и сам Трамп, который без помех продолжает плести диктаторские заговоры.

Такое трусливое двуличие изобразило события 6 января как результат организационных недостатков и необъяснимых провалов оперативной работы, то есть буквально повторяются мантры, которые использовали для отмазки связей угонщиков самолетов из Аль-Каиды 11 сентября и спецслужб США, позволивших террористам действовать, чтобы создать в США подходящую обстановку для «войны против террора» – агрессивных войн против нефтяных регионов Ближнего Востока и Азии.

Тогда отмазывала двухпартийная комиссия по 11 сентября. Сейчас отчет Сената воплощает ответ Байдена и Демократической партии на провал за 11 дней до того республиканцами в Палате Представителей создания подобной комиссии по 6 января. Похоже, что они готовы ради сокрытия все более открыто фашистской ориентации Республиканской партии, покрывать и самого Трампа.

New York Times с одобрением подвела итог: «самый полный и подробный отчет на настоящий день десятков провалов оперативной работы, несогласованностей и недочётов в системе безопасности, которые привели к тому, что двухпартийная группа сенаторов назвала «небывалым покушением на американскую демократию…»

Вопиющее противоречие между подробностями отчета и такими выводами подытожил, возможно, ненамеренно, сенатор Питерс, который сказал на пресс-конференции 8 июня: «Это нападение, честно говоря, планировалось у всех на виду».

Авторы отчета из кожи вон лезут, чтобы изобразить как нечто правдоподобное увертки руководства Пентагона, отмазывая их роль в многочасовой задержке с направлением национальных гвардейцев в Капитолий. Из отчета исключены любые упоминания роли Трампа в отказе сидящим в осаде парламентариям и даже вице-президенту прислать им национальных гвардейцев для очищения Капитолия от фашистов. Трамп лично подстрекал толпу против Пенса, когда тот отказался использовать свою церемониальную роль в подсчете голосов выборщиков для отмены победы Байдена. Погромщики поставили виселицу с петлей и скандировали «Повесить Майка Пенса!».

В отчете принимают всерьез утверждения Миллера и МакКарти, что им нужно было получить «анализ выбора оптимального варианта» прежде, чем приказать национальным гвардейцам занять Капитолий, в то время, как банды трампистов с военной подготовкой громили Капитолий и искали парламентариев, чтобы взять их в заложники или убить.

Если бы у них это получилось – а как показала Оказио-Кортес, одна из тех, кого они наметили в жертвы, им не хватило нескольких секунд – Трамп мог бы объявить чрезвычайное положение при поддержке руководства Республиканской партии, отстранять от исполнения обязанностей Конгресс и начать процесс отмены результатов выборов, после чего не осталось бы препятствии к получению им диктаторской власти.

Важная подробность в отчете, о которой раньше почти не сообщали – Уолкер подтвердил, что чиновник округа Колумбия «угрожал, что мэр проведёт пресс-конференцию», чтобы объявить, что Министерство обороны отвергло ее призыв о помощи. И только тогда, где-то после 3 часов дня, Миллер и МакКарти объявили о своей готовности одобрить просьбу приказать национальным гвардейцам очистить Капитолий от бунтовщиков.

Барри Грэй

Перевод с английского

https://www.wsws.org/en/articles/2021/06/09/coup-j09.html – цинк

Автор в праведном негодовании не учитывает простой момент, что если о подготовке беспорядков в Капитолии было известно заранее, то спровоцировать накрученную Трампом толпу было делом техники, что и требовалось для сценария "поджог Рейхстага". И тут еще вопрос, кто и кому подыгрывал из силовиков, особенно если брать разведсообщество, которое всю каденцию Трампа находилось к нему в оппозиции.

Но вместе с тем примечательно, что демократы на тихую сливают свои обвинения в адрес Трампа, которые в январе подавались в СМИ как самоочевидные.

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