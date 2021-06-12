Решетку под холодильником чистят только опытные хозяйки, остальные о ней забывают

Уборка на кухне очень важна. Многие поверхности моются почти ежедневно, а то и несколько раз в день. Однако есть вещи, которые многие забывают мыть. Например, решетку под холодильником. Поддержание ее в хорошем состоянии очень важно не только для гигиены, но и для нормальной работы холодильника.

Не стоит об этом забывать

Такая решетка служит не только защитным барьером, но и способствует охлаждению мотора. Если ее не мыть, то на ней будет скапливаться пыль и грязь. Это может привести к тому, что будет нарушена циркуляция воздуха, соответственно, это приведет к поломке агрегата.

Для того чтобы очистить решетку, необходимо сначала ее снять и протереть влажной тряпкой.

После это следует нанести очищающее средство.

Затем надо тщательно натирать всю поверхность решетки щеткой. Важно очистить решетку полностью, так как между ребрами и в углах решетки скапливается очень много грязи.

При необходимости можно добавить еще чистящего средства и произвести дополнительную очистку. После проделанной процедуры надо ополоснуть решетку чистой водой.

Результат на лицо. Решетка просто сияет и блестит.

Необходимо регулярно проводить профилактическую очистку решетки, чтобы не запускать ее состояние. При постоянном уходе достаточно будет протереть ее влажной салфеткой.