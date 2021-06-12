Обильное цветение деревьев не дает гарантию хорошего урожая: 5 причин, почему не появляются завязи

Многие садоводы радуются обильному цветению фруктовых деревьев. Но большое количество бутонов не гарантирует богатый урожай. Нередки случаи, когда дерево отцветает, но на нем завязывается очень мало плодов. Иногда завязи полностью отсутствуют. Почему так происходит? В статье мы расскажем о возможных причинах отсутствия завязей и методах их устранения.

Деревья не опыляются

Отсутствие завязей при пышном цветении чаще всего связано с недостатком опыления. Большинство садовых деревьев относятся к самобесплодным. Это означает, что для образования плодов им нужны соседи-опылители и насекомые, переносящие пыльцу.

В качестве опылителей могут выступать растения того же вида, но другого сорта. Если они отсутствуют в вашем саду, то вы получите плоды лишь с 5 % цветков. Остальные соцветия опадут, не образуя завязей.

Однако посадить в саду деревья-опылители недостаточно. Необходимы летающие насекомые, которые перенесут пыльцу с тычинок одного растения на рыльца пестиков другого. Это могут быть пчелы, бабочки или шмели. Природа наделила цветки деревьев приятным запахом, который приманивает полезных насекомых. Но бывают случаи, когда опылители обходят ваши деревья стороной.

Как приманить опылителей

Чтобы привлечь опыляющих насекомых к деревьям, сделайте сладкий сироп. Вам понадобятся следующие ингредиенты:

вода – 1 л;сахар – столовая ложка.

Вместе сахара вы можете использовать пару столовых ложек меда. В этом случае вам нужно взять 5 л воды.

Растворите в воде сахар или мед. Налейте жидкость в опрыскиватель или пульверизатор и обрызгайте деревья. Старайтесь, чтобы раствор попадал не только на цветки, но и на крону.

Эту процедуру проводят в сухую погоду утром или вечером. Сладкий запах сиропа приманит насекомых-опылителей.

Неудачное место

Иногда садоводы ежегодно сталкиваются с ситуацией, когда плоды не завязываются при обильном цветении. Это может быть связано с тем, что вы выбрали неудачное место для посадки деревьев.

Плодовые деревья дают хороший урожай, когда растут на солнечных местах. Обратите внимания на те растения, одна часть которых расположена в тени, а другая – на солнце. Вы заметите, что с солнечной стороны дерево выглядит более густым и на нем находится больше плодов.

Место, где растут плодовые деревья, должно быть укрыто от сильных ветров. Если посадки находятся на ветреном участке, то их нужно защитить специальными укрытиями или живой изгородью из других растений. При сильном ветре опыление цветков насекомыми существенно затрудняется.

Если под посадками на небольшой глубине залегают грунтовые воды, то это тоже может стать причиной отсутствия завязей. Признаком этого является отмирание верхушек деревьев. Из-за высокой влажности корни растения начинают гнить, а верхние ветви погибают.

Выбирайте правильное место при посадке деревьев. Они могут давать хороший урожай только на тех участках, где грунтовые воды залегают на глубине не менее 2,5 м. Об этом следует позаботиться на этапе планирования посадок.

Если в вашем саду грунтовые воды находятся на небольшой глубине, то в яму для посадки следует положить дренаж. Деревья нужно сажать на насыпные холмики, чтобы корни не соприкасались с водами. В таких условиях следует отдавать предпочтение низкорослым сортам на карликовом подвое.

Низкие температуры

Холодные погодные условия – довольно распространенная причина отсутствия завязей. Если в период цветения температура воздуха падает ниже -2 °С, то холод может повредить распустившиеся цветки. Для нераскрывшихся бутонов опасной является температура ниже -4 °С.

Чтобы цветки не погибли, необходимо принять меры перед наступающим похолоданием. Далее мы расскажем о нескольких процедурах, которые помогут вам смягчить последствия холода и сохранить урожайность.

Окуривание дымом

Сделайте в саду несколько кучек высотой не более 80 см. В их нижнюю часть положите сено или сухие ветки, а сверху навалите землю или свежескошенную траву.

Перед наступлением заморозков подожгите сено или сухие ветки в нижней части кучи. Дым накроет почву и будет удерживать тепло.

Дождевание

Эту процедуру проводят при температуре ниже 0 °С. Обрызгайте кроны плодовых деревьев водой. Они покроются тонким слоем льда, который будет их защищать от морозов.

Через 10-15 минут опрыскайте деревья еще раз. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока крона не будет полностью покрыта ледяной коркой.

Укрытие

При заморозках до -5 °С можно использовать укрытие. Перед похолоданием накиньте на крону спанбонд, пленку или мешковину. Закрепите ткань на стволе крепким узлом.

Этот метод не поможет при сильных ливнях с градом, которые тоже могут стать причиной отсутствия урожая. В таких условиях сохранить цветки невозможно, так как вы не можете накрыть колпаком каждое дерево.

Неправильная подкормка

Нарушение режима подкормки нередко приводит к отсутствию урожая. Это может быть вызвано как недостатком, так и избытком удобрений.

Если вы чрезмерно “кормите” дерево, то его жизненная программа нарушается. Оно начинает жить в свое удовольствие и не желает оставлять после себя потомство. У растения отпадает необходимость в завязывании плодов. Обычно к такому результату приводит избыток азотных удобрений.

Однако держать дерево на “голодном пайке” тоже нельзя. При недостаточной подкормке дерево тратит все силы на цветение и у него не остается энергии на образование завязей. Даже если растение и сможет дать плоды, то в таких условиях их будет очень мало.

Как использовать удобрения

Вносите подкормку в разумном объеме. Этот особенно относится к азотным удобрениям. Как уже говорилось, именно они чаще всего становятся причиной “перекармливания” и отсутствия плодов.

Для плодовых деревьев следует использовать быстродействующие азотные удобрения, например, раствор коровяка или навозную жидкость. Их следует вносить только в первой половине лета. Иначе дерево под действием азота даст слишком много побегов. Цветочные почки не успеют вызреть и погибнут с наступлением морозов. Это грозит отсутствием урожая в следующем сезоне.

Чтобы избежать этих проблем, во второй половине лета азотную подкормку полностью прекращают и переходят на калийно-фосфорные удобрения.

Дефицит влаги

Дефицит влаги тоже может привести к отсутствию плодов. Это часто происходит в засушливых условиях. В этом случае дереву нужно обеспечить обильный полив.

Выливайте под каждое дерево такое количество воды, чтобы почва пропиталась на глубину около полуметра. В засушливое лето повторяйте полив 5-6 раз за сезон.

Помните, что каждое дерево нуждается в определенном количестве влаги. Например, слива и яблоня любят влажные условия, а груше и вишне требуется гораздо меньше воды.

Если вы редко бываете на даче, то замульчируйте почву в приствольных кругах. Слой мульчи не должен соприкасаться со стволом. Его толщина должна составлять не менее 10 см.

Заключение

Если деревья на вашем участке при большом количестве цветков отказываются плодоносить, то постарайтесь установить причину отсутствия урожая. В большинстве случаев эту проблему можно решить с помощью хорошего ухода за зелеными насаждениями.