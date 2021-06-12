 

В Москве все контролеры на транспорте будут следить за соблюдением масочного режима

12.06.2021, 22:10, Новости дня
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Контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в московском транспорте будет усилен из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, на рейды будут выходить 100% штата контролеров, сообщил департамент транспорта столицы.

«Ситуация с вирусом в городе становится все более тревожной. Эта неделя выходных нужна в первую очередь для того, чтобы избежать перегрузки больниц. Поэтому, пожалуйста, не ездите по городу без крайней необходимости. Обязательно носите маску и перчатки. Берегите себя и окружающих. Это правда сейчас очень важно. Мы усилим контроль за соблюдением масочно – перчаточного режима – для этого выйдет 100% штата контролеров», – сообщается в официальном Telegram-канале дептранса.

Как уточнили в ведомстве, каршеринг, такси, прокат велосипедов и электросамокатов будут работать. При этом в департаменте транспорта призвали совершать поездки только в случае крайней необходимости, а также надевать маску и перчатки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID в столице. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.



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