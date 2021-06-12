Умер заслуженный артист РФ Сергей Урываев

Заслуженный артист России, пианист и профессор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Урываев скончался на 74-м году жизни от последствий коронавируса, сообщили в музыкальном училище имени Н. А. Римского-Корсакова.

«Мир сегодня понес невосполнимую утрату, 12 июня от последствий ковида скончался профессор камерной кафедры СПб консерватории (…) С.Урываев был музыкантом высочайшего мастерства и тонкости, чутким, великодушным человеком, интеллигентнейшим ленинградцем. Был довольно прост в общении, как педагог – всегда наполнен внутренним светом. Многие наши преподаватели учились у профессора С.А.Урываева. Вечная память», – сообщается на официальной странице училища во «ВКонтакте».

Сергей Урываев преподавал в консерватории с 1975 года, выступал сольно, а также в составе музыкальных ансамблей. Он также был председателем государственной комиссии петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова.