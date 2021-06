Украина занимает высокое место в повестке саммита G7 – Еврокомиссия

По ее словам, на сегодняшней сессии по внешней политике G7 обсудила восточное соседство ЕС. Она добавила, что поскольку Россия продолжает подрывать порядок европейской безопасности, в G7 рассчитывают на сильный трансатлантический альянс для решения этой проблемы.

“Украина занимает важное место в нашей общей повестке дня. G7 поддерживает территориальную целостность Украины и готова помочь в ее усилиях по реформированию”, – отметила фон дер Ляйен.

“Украине нужны сильные институты, действующие на основе верховенства закона”, – подчеркнула политик.

Ukraine is high on our common agenda.

The @G7 supports Ukraine’s territorial integrity and stands ready to assist in its reform efforts.

Ukraine needs strong institutions acting based on the rule of law.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 12, 2021

Контекст:

Саммит G7 проходит 11–13 июня на курорте Карбис-Бей в графстве Корнуолл (Великобритания). Одной из тем саммита будет выход из кризиса, начавшегося из-за пандемии коронавируса. Джонсон ожидает, что на встрече лидеров Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, США и Японии будет достигнута договоренность о введении паспортов вакцинации от COVID-19.

