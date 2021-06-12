Мнение: Гитлерюгенд по-украински

Гитлерюгенд по-украински

Во время празднования Дня Киева в центре украинской столицы организовали милитаристское шоу для самых маленьких. Представители организаций «Правый сектор» и «Правая молодежь» устроили на Андреевском спуске импровизированный тир, приглашая детей пострелять по бумажному макету московского кремля и по изображениям «колорадов», а также поучиться обращению с автоматом. Все это проходило под благосклонными взглядами полицейских и сопровождалось активной идеологической агитацией. Националисты прививали подросткам ненависть к многочисленным врагам Украины. И открыто угрожали киевлянам, которым не понравилась зигующая и стреляющая в людей педагогика.

«Я вот помню, что на День Киева на Андреевском всегда проходил вернисаж – такие праздники искусства. Вся улица, а зачастую и прилегающие, были заняты картинами художников со всей страны и не только. В дни вернисажа на Андреевском было не протолкнуться. Я был маленьким и мне нравилось. Сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что был зомбирован советской школой. Вместо просмотра картин куда как веселее собирать автомат, да и запах ружейного масла приятнее сирени. Хотя может это вовсе и не автоматная смазка, а аромат свободы и достоинства» – прокомментировал это блогер Илья Деревянко, вспоминая свое тоталитарное советское детство.

Я тоже жил на Подоле, и ходил в школу, расположенную на углу Андреевского спуска. Мы играли на месте нынешнего нацистского тира в футбол, а учителя регулярно проводили для школьников урок мира. Нас учили, что война является злом, несет за собой страдания, разрушения, смерть и горе. Советских детей воспитывали в духе дружбы народов, объясняя, что на планете нет плохих национальностей или неполноценных рас, как это пыталась представить фашистская пропаганда. Об этом рассказывали особо – на экскурсиях в Бабий Яр и в киевские музеи, где можно было видеть, к чему приводит на практике торжество подобных идей.

Конечно, это пошло впрок далеко не всем – потому что Ярош и Тягнибок тоже слушали такие уроки. Однако прежняя система воспитания с детства предостерегала нас от нацистской угрозы. Но в постмайдановской Украине обучают совсем другому. Ультраправые группировки тренируют подростков в военизированных лагерях – причем, осуществляют эту подготовку за счет украинского государства, расходуя на это бюджетные средства.

«Детские лагеря праворадикальных групп получают финансирование от Министерства молодёжи и спорта в рамках поддержки «национально-патриотического воспитания молодёжи» — сообщает об этом материал в «Евроньюс». «Националистов обвиняют в насилии и расизме, но они… поддерживают связи с правительством. Министерство молодежи и спорта выделило 4 млн гривен, на финансирование некоторых молодежных лагерей среди десятков, построенных националистами», – констатирует Washington Post. Причем, из репортажей видно, что это положение дел по-настоящему шокирует западных журналистов, а также прибывающих в Украину политиков.

Французские сенаторы, которые посетили недавно Киев, уже написали специальное письмо министру иностранных дел Франции Жану-Иву Ле Дриану, требуя прокомментировать детскую стрельбу на Андреевском.

«Неонацистские партии развивают все более активную деятельность, в том числе в центре Киева, со стрельбищами, практиками сборки и разборки автоматов Калашникова и службами вербовки молодых людей в ополчения, которые явно заявляют о нацистской идеологии. Документы, удостоверяющие личность нацистских солдат, погибших во время войны, в том числе членов зондеркоманды, распространяются на Андреевском спуске.

Эти действия сочетаются с обучением ополченцев, выступающих за превосходство белой расы, которые подстрекают к атакам по всей Европе от имени печально известного полка «Азов». Эти действия вызывают крайнюю тревогу, и хотелось бы знать, какова позиция министерства иностранных дел по этому вопросу и какие меры оно намеревается принять, чтобы избежать распространения этой смертоносной идеологии» – говорится в тексте этого документа, который будет заслушан в сенате Франции.

Чего стоит фотография из молодежного лагеря все того же «Правого сектора», где видно, как маленькие дети выкладывают своими телами свастику. Этот скандальный снимок опубликовал в прошлом году глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. После чего стало известно, что лагерем для подростков руководит Диана Виноградова, которая отбывала срок за соучастие в расистском убийстве гражданина Нигерии, и прославилась антисемитским выступлением на сцене Евромайдана.

Впрочем, власти не стали возбуждать против нее дело, несмотря на факты нацистской пропаганды среди несовершеннолетних. Зато совсем недавно полиция санкционировала проверку по поводу детских рисунков в черкасской школе – где на 9 мая преступно нарисовали орден Великой Отечественной войны, украшенный запрещенным серпом и молотом.

Однако украинским детям угрожает не только нацистская пропаганда. Молодые жители страны победившего достоинства страдают целого комплекса социально-экономических проблем, которые напрямую связаны с обнищанием их родителей. Они все чаще становятся жертвами сексуального насилия, страдают от жесткой трудовой эксплуатации и активно вовлекаются в криминальный бизнес.

Об этом говорили на совещании, которое проходило вчера под руководством генерального прокурора Ирины Венедиктовой по случаю международного Дня защиты детей. Согласно озвученным на нем данным, с начала 2021 года в Украине на 30% выросло количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, которые совершили несовершеннолетние. Характерно, что за них наказали именно подростков, а не взрослых наркоторговцев, на которых работали эти несчастные дети. Потому что мафиози легко откупаются от коррумпированного правосудия, подставляя под его удар неопытных и доверчивых школьников, и безжалостно ломая этим их судьбы.

За четыре месяца этого года в Украине зарегистрированы 1284 уголовных правонарушений в отношении детей, включая вовлечение в преступную деятельность, растление несовершеннолетних, умышленные убийства, нанесение тяжких телесных повреждений и сексуальное насилие, которому регулярно подвергают подростков. Количество уголовных правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности увеличилось в текущем году на 21% – причем, более чем в 60% случаев сексуальное насилие совершается в отношении детей младше 14 лет.

Кроме того, в стране налажено массовое производство детского порнографического контента, который продается иностранным клиентам. «По данным независимой организации Internet Watch Foundation, Украина находится в топ-3 лидеров поставщиков детской порнографии в мире. Стыдно» – заявила об этом генпрокурор Венедиктова.

Причиной этого позора является тяжелое экономическое положение, в которое попали множество украинцев. У них нет возможности заработать себе на жизнь, и этим активно пользуются владельцы глобальных порнографических хабов, которые легко отыскивают несовершеннолетних украинских моделей.

Ситуация с использованием детского труда вообще не находится под контролем у государства, поскольку на это правонарушение обычно смотрят сквозь пальцы. Работодатели эксплуатируют подростков повсюду, от логистических складов Киева и птицефабрик Харьковщины до янтарных копанок на Полесье. Зачастую подростки нанимаются на работу совершенно открыто, размещая резюме на интернет-сайтах – но это только верхушка айсберга, потому что дети из малообеспеченных провинциальных семей стремятся трудоустроиться без огласки.

«Резюме от таких подростков очень мало, ибо они, как правило, ищут работу через знакомых и чаще всего трудятся нелегально. Это могут быть рынки, автомойки, раздача флаеров, какие-то полузаконные кафе-«забегаловки» и так далее» – рассказала журналистам HR-эксперт портала robota.ua Татьяна Пашкина.

Права несовершеннолетних работников не защищены. Им платят копейки, заставляя трудится ненормированный рабочий день, без соблюдения прав техники безопасности, а иногда обманывают детей, оставляя их без зарплаты. Потому что такое мошенничество не влечет за собой никакой реальной ответственности со стороны государства.

В этой безрадостной ситуации резко выросло число детских самоубийств.

«Статистика о случаях гибели детей и подростков по этой причине неутешительная. Так, по информации Национальной полиции, в 2020 году в Украине зафиксировано 137 случаев подростковых самоубийств. В то же время на конец мая текущего года 154 ребенка хотели покончить с собой. К сожалению, 56 попыток завершились смертью», – написала на своей странице в фейсбуке омбудсмен Людмила Денисова.

Украинские власти не защищают украинских подростков, которые представляют собой единственную надежду на лучшее будущее страны. Их судьба никого не интересует, и удивительно, что в Украине до сих пор не декоммунизировали День защиты детей – потому что решение о проведении этого праздника было принято в 1949 году «просоветской» Международной демократической федерацией женщин. Хотя украинские патриоты, скорее всего, банально не знают такие исторические подробности.

Верховная Рада одобрила постановление о чествовании памяти детей, «погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины» – пока на Донбассе продолжаются систематические обстрелы, а ультраправые «активисты» открыто готовят подростков к националистическому джихаду.

Трагизм и лицемерие этой ситуации нельзя описать никакой публицистической фразой. За происходящее с украинскими детьми действительно стыдно – как емко выразилась генпрокурор Венедиктова. Потому что взрослые не дали им никакого счастливого детства, заменив его на потогонный труд, секс-бизнес, наркоторговлю и стрельбу из автомата по «колорадам».

Андрей Манчук

https://liva.com.ua/deti-ukrainyi-trud-seks-strelba.html – цинк

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