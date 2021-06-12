Мнение: История «чёрного русского», немцы правеют и расистское слово «канадец»

1. К вопросу о том, почему русские не должны вставать на колено. Поучительная история, иллюстрирующая контраст между расизмом в дореволюционных США и искренней дружбой народов в дореволюционной России:

https://zen.yandex.ru/media/rosebud/iz-rabov-v-millionery-neveroiatnaia-istoriia-pervogo-chernogo-russkogo-6058ad3fc8a51571e8427582

Знакомьтесь, это Фёдор Фёдорович Томас.

Что, не похож на Федю, больно загорелый? Правильно. Потому что мама и папа – американские рабы Ханна и Льюис Томасы – при рождении дали ему имя Фредерик Брюс. Знали бы, как у сына жизнь сложится и куда его кривая выведет, может и сразу бы Федей назвали. Но они, конечно же, не могли даже предположить, что этот мальчик с маленькой фермы станет баснословно богатым человеком. Да еще не где-нибудь, а в Российской Империи.

Если быть более точным, то формально на момент рождения Фредерика его родители уже не были рабами – к этому моменту рабство несколько лет как отменили. Так что Ханна и Льюис завели небольшую ферму в штате Миссисипи и стали трудиться в поте лица – уже на себя, а не на белых господ. Сами бывшие белые господа по соседству никак не могли с таким смириться и всячески это демонстрировали. В конце концов один из соседей-плантаторов обнаглел настолько, что подал на Томасов в суд – мол, они вообще незаконно заняли землю. Здраво рассудив, что белый судья скорее всего не встанет на сторону чёрных ответчиков, семейство оставило ферму и переехало в штат Теннесси. Но и там отношения с окружающими у Томасов не задались. Так что вскоре Льюис был убит в ссоре с соседом. Отгоревав, юный Фредерик, которому к этому времени было уже почти 20, отправился искать свое счастье подальше от гадских белых фермеров. <…>

Где-то в Европе Фредерик познакомился с неким русским дворянином, который помог ему получить работу в Москве.

Так в 1900 году мистер Томас стал «чёрным русским».

В Москве Фредерик был сначала камердинером, потом стал работать метрдотелем в дорогих ресторанах и клубах. Томас нравился местным завсегдатаям, и они оставляли ему щедрые чаевые. Дела Фредерика шли настолько хорошо, что вскоре он смог не только позволить себе иметь собственную прислугу, но и заняться бизнесом. Вместе с двумя «партнёрами» он выкупил пребывающий в упадке увеселительный сад «Аквариум». С этого момента Фредерик окончательно стал считать себя русским и начал представляться как «Фёдор Фёдорович Томас».

Томас специально ездил в Европу, чтобы лично отобрать лучших артистов для выступлений в «Аквариуме». Первый же сезон сделал Фёдора Фёдоровича долларовым миллионером, а «Аквариум» – излюбленным местом отдыха москвичей.

На доходы от «Аквариума» Томас выкупил разорившийся театр-ресторан и сделал из него кафе-шантан «Максим». В отличие от «Аквариума», доступного для большинства москвичей, «Максим» был рассчитан на элиту. Там выступали лучшие европейские танцовщицы и шансонье. Случалось там петь и Александру Вертинскому. В своих воспоминаниях Вертинский упоминал «известного московского негра Фёдора Фёдоровича».

Дела Томаса резво шли в гору. С ним дружила вся московская богема, а забронировать столик в его заведениях было практически невозможно.

В 1915 году Фредерику было даровано российское подданство. Считается, что он был первым афроамериканцем, который стал гражданином России.

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В середине февраля 1917 года Томас выкупил целый квартал в Каретном ряду – совсем скоро там должны были заработать новые театры и рестораны. Но спустя неделю началась революция. А в начале 1918 года вся недвижимость Томаса была национализирована.

Сам Томас числился в списках на арест, так что ему пришлось бежать в Константинополь. На турецкой земле Фёдор Фёдорович попытался снова заняться бизнесом, но из-за нестабильной политической ситуации быстро разорился и оказался в тюрьме из-за долгов. Там он и умер, в нищете и одиночестве, так и не вернувшись в Россию, о которой мечтал.

2. Миллионы мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, которых приняла Германия за последнее десятилетие, заставили немцев вспомнить тёмное прошлое:

https://lenta.ru/articles/2021/06/07/migrants_germany/

…по данным статистического агентства Statista, за последние пять лет в немецком обществе заметно укрепились праворадикальные настроения. Так, если в 2015 году на территории ФРГ были зарегистрированы 6,6 тысячи членов националистических организаций, то уже в 2019 году это число удвоилось. Кроме того, агентство отмечает и устойчивый рост лиц, поддерживающих праворадикальные взгляды: с 23,8 тысячи человек в 2015-м году до почти 33,5 тысячи в 2019-м.

Помимо этого, немцы в принципе все чаще негативно отзываются о мигрантах из стран Африки и Ближнего Востока. По мнению экспертов, это является прямой реакцией общества на организованные исламскими фундаменталистами теракты в середине и конце 2016 года в Мюнхене и Берлине.

Вот типичный взгляд немца с правыми настроениями на текущую ситуацию:

Бизнесмен Херманн из поселка Венгерн под Штутгартом также уверен, что эмиграция разрушает немецкое общество. По его словам, под видом беженцев в Германию нередко перебираются террористы и преступники:

«Бедуины в пустыне, племена в джунглях и эскимосы в Арктике, рыболовы в южных морях и охотники на пушного зверя в тайге поколениями живут в экстремальных условиях, но и не думают покидать родные земли. Германии следует полностью пересмотреть свою внешнюю политику и сконцентрироваться только на внутренних проблемах.

Посмотрите, к чему привела миграционная политика в последнее пятилетие: в нашей стране возбуждено несколько десятков уголовных дел о терроризме, на скамьях подсудимых в региональных судах сидят вербовщики «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России), военные преступники, сбежавшие от правосудия, и другие экстремисты, всем сердцем ненавидящие нас и нашу страну.

Немецкие политики ошибаются, когда думают, что демографическую яму можно заполнить беженцами или жителями бедных стран Евросоюза. Нынешний кризис должны решить сами немцы: для этого нужно больше работать, строить крепкие семьи и рожать детей, за которыми стоит единственно возможное будущее нашей страны».

3. Некоторые культурные феномены на современном Западе поистине загадочны. Как вы думаете, коллеги, что означает расистское слово «канадец»?

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/06/06/n_16068644.shtml

На игровой выставке запретят слова «канадец» и «Канада», используемые как расистские оскорбления.

Организаторы игровой выставки E3 формируют список слов, которые запретят и они будут недоступны на портале и в приложении мероприятия. Цель составления состоит в том, чтобы обеспечить корректную работу модерации для создания безопасной среды, подчеркивают организаторы, сообщает «Чемпионат.com».

Планируют запретить на шоу использование слов, связанных с религией. Под запрет попали «Аллах», «Бог», «Христос», «Люцифер», «Коран», «Азазель» и другое. В том числе под бан отправились слова «Канада» и «канадец».

В последнее время слова «Канада» и «канадец» активно используются для унижения темнокожих людей, заменяя расистские термины. Это стало настолько популярным, что слова внесли в онлайн-базу данных о расовых оскорблениях.

Выставка стартует 12 июня. В этом году она пройдет в цифровом формате. E3 2021 можно будет смотреть как через сторонние площадки, включая Twitch и YouTube, так и через официальные приложение и онлайн-портал.