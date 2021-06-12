Джинсовые шорты, хлопковые платья в цветочек, туники оверсайз и другие вещи, которые нужно отложить в сторону, если хотите выглядеть элегантно и дорого

Если вы решили обновить летний гардероб, прислушайтесь к советам эксперта по этикету Анны Бэй, которая проживает в Лондоне. Эксперт расскажет, как выглядеть элегантно и дорого. Какие вещи оставить для использования, а какие лучше подарить, переделать или без сожаления выбросить.

Джинсовые шорты

В первой строчке списка у Анны находятся джинсовые шорты. Деним находится в тренде, однако фасон некоторых шортов вызывает много вопросов. Например, модель, которая не очень эффектно сидит на фигуре: талия недостаточно высока, нет универсального и дорогого кроя, который обеспечивает привлекательный вид.

Создается впечатление, что шорты – это просто отрезанные брюки большого размера, которые увеличивают живот или выглядят словно детские подгузники.

Резиновые шлепанцы

Согласитесь, что резиновые шлепанцы с трудом можно назвать элегантной обувью. Эксперт по этикету рекомендует сделать исключение и надеть их на короткое время, когда вы находитесь возле бассейна. И при этом шлепанцы должны быть хорошего качества. В других случаях о таких моделях обуви лучше забыть. Какой бы наряд вы ни выбрали, шлепанцы вам однозначно все испортят. Их нельзя назвать повседневными или прогулочными, о нарядных даже не стоит и говорить. Поэтому уберите их подальше, если они есть в вашем гардеробе, и проходите мимо прилавка, если увидите резиновые шлепанцы в магазине.

Комбинезоны

Подбирать комбинезон следует очень аккуратно. Если вам нравится такая одежда, оставьте ее для осени или зимы. К тому же пусть она будет из материала хорошего качества, а также с оригинальным кроем. В случае если речь идет о коротком комбинезоне, который закрывает верхнюю часть тела и оставляет открытыми ноги, это выглядит далеко не элегантно. Можно еще добавить дешевую ткань и примитивный крой, который также напоминает детский «песочник», который мамы надевают своим малышам для игры непосредственно в песочнице.

Маленькие трикотажные платья

Не стоит выбирать в качестве наряда (не имеет значения какого: повседневного или нарядного) маленькие трикотажные платья. Они смотрятся очень дешево, поскольку материал не держит форму, он быстро теряет свой привлекательный внешний вид, обтягивает фигуру, выставляя напоказ все ее даже небольшие недостатки, делая их огромными. Кроме того, низ таких платьев смотрится крайне непривлекательно: он либо растягивается, либо чрезмерно стягивает ноги или бедра, мешая ходить.

Ткань трикотажная резинка

Очень дешево смотрятся изделия из дешевого трикотажа, форма вязки которого называется резинкой. Такая одежда не держит форму, быстро растягивается, некрасиво смотрится на фигуре. Она, по мнению Анны Бэй, также не имеет ничего общего с элегантными и стильными вещами. Достаточно одного такого предмета одежды, и пострадает весь образ.

Хлопковые платья в цветочек

Платья с цветочным принтом находились и находятся в тренде до сих пор. Однако один предмет одежды другому – рознь. Эксперт по этикету имеет в виду хлопковые (ситцевые или сатиновые) платья примитивного кроя и старомодного фасона. Их можно быстрее назвать халатами, которые были в моде в прошлом веке. Постарайтесь отказаться от таких платьев, поскольку они не подчеркивают красоту фигуры, смотрятся очень дешево, а также практически ни с чем не сочетаются. То есть, даже взяв с собой дорогую сумку или надев качественную обувь, вы не будете смотреться стильно и элегантно.

Велосипедные шорты

Анна настаивает на том, что спортивная одежда должна надеваться исключительно на тренировки и соревнования. В других случаях она смотрится нелепо и дешево. Особенно если речь идет об обтягивающих коротких штанишках сомнительного качества и понятной цены (речь идет о крайне мелких суммах). Если вы хотите отправиться на мероприятие и при этом выглядеть эффектно, ни в коем случае не рассматривайте велосипедные шорты в качестве одного из предметов одежды. Гарантированно пострадает весь лук, даже если остальные вещи будут подобраны практически идеально.

Белые футболки

Эксперт по этикету рекомендует надевать футболки исключительно для тренировок или соревнований. Она считает, что такая одежда относится к разряду спортивной (как и велосипедные шорты) и не может претендовать на звание элегантной. Старайтесь выбирать не простые однотонные и бесформенные футболки, а модели, более эффектно сидящие на фигуре. Кроме того, ни в коем случае не стоит надевать черное белье под белую одежду: это смотрится слишком дешево.

Туники оверсайз

Эксперт говорит, что такие вещи больше подходят, во-первых, женщинам среднего и зрелого возраста, которые хотят спрятать свою габаритную фигуру. Во-вторых, их нужно носить разве что на пляже. Для любых других мероприятий такая одежда не подходит. Она будет смотреться крайне нелепо в офисе, на прогулке с друзьями, вечеринке, на свидании и пр. Лучше отдайте предпочтение предметам одежды, которые отличаются оригинальным кроем и смогут подчеркнуть все достоинства вашей фигуры. А огромные бесформенные вещи с характерным принтом отложите в сторону. Возможно, через несколько лет (а то и десятков) дизайнеры о них вспомнят.

Бесформенные майки

Некоторые дамы предпочитают носить бесформенные майки, которые в мужском варианте называются «алкоголичками». То есть они надеваются навыпуск, не держат форму, быстро растягиваются и почти сразу (после первой стирки) теряют свой товарный вид. Очень сложно подобрать другую одежду так, чтобы образ был целостным и завершенным. Такая майка испортит сразу все, и при этом не имеет значения, какого цвета она будет. Постарайтесь обойтись без такой крайне неэлегантной одежды даже на отдыхе, не то чтобы отправляться в таком виде на работу или на другое мероприятие.