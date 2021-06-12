Собрались позагорать? Тогда воздерживаемся от ретинола, витамина С и не только (косметические средства не для солнечных лучей)

Если вы настоящая поклонница солнца, вам следует обращать внимание не только на достаточный SPF, но и на подходящий режим ухода до и после принятия солнечных ванн. Некоторая косметика истончает кожу и вызывает необратимые повреждения. Мы расскажем, каких продуктов лучше избегать перед принятием солнечных ванн.

Такие продукты, как ретинол и кислоты, могут уменьшить морщины, но они также истончают естественный защитный слой кожи. Таким образом, ультрафиолетовый свет от солнца бесконтрольно достигает клеток кожи, что может привести к солнечным ожогам и другим повреждениям. Важно обращать внимание на то, как часто и когда вы пользуетесь продуктами.

Пилинг фруктовыми кислотами

Летом нельзя использовать химические пилинги из молочной, гликолевой, яблочной, миндальной или салициловой кислоты, а также продукты с AHA-кислотами. Дерматолог д-р Фукс советует: «После процедуры обязательна постоянная защита от солнца с коэффициентом SPF 50+ в течение двух недель». В течение месяца после использования химического пилинга кожа по-прежнему подвержена воздействию ультрафиолета.

Если вы все же хотите побаловать кожу пилингом, вы можете использовать легкие альтернативы. Продукты следует использовать только вечером, а после процедуры кожа должна быть достаточно увлажненной.

Ретинол

Ретинол стимулирует обновление клеток кожи и считается чудодейственным оружием против морщин. «Хотя высококонцентрированные комплексы активных ингредиентов очень эффективны по своему действию, эпидермис в результате часто подвергается стрессу», – объясняет дерматолог д-р Ребейн.

Использование активного ингредиента в качестве дневного крема особенно не рекомендуется для чувствительной кожи. Вместо этого крем можно наносить вечером. Это позволяет коже восстановиться до следующего дня. Независимо от того, много ли вы принимаете солнечные ванны, вы всегда должны включать солнцезащитный крем в свой режим красоты при использовании ретинола.

Цитрусовые масла

Масло цитрусовых обладает противовоспалительным действием и тонизирует кожу. Но перед принятием солнечных ванн масло может нанести больше вреда, чем принести пользы. Масло никогда не должно попадать на кожу в чистом виде, его всегда следует смешивать с миндальным или другими транспортными маслами.

Ингредиенты масла делают кожу более чувствительной к свету, поэтому вам следует подождать не менее 24 часов, прежде чем выходить на солнце. Даже если масло чудесно пахнет летом, в жаркие месяцы его лучше не использовать.

Сыворотка с витамином С

Вопрос о том, поддерживает ли витамин С защиту от ультрафиолетового излучения солнцезащитного крема или делает кожу более чувствительной к свету, остается спорным. Косметическая компания «Мути» пишет на своем сайте: «Дело в том, что антиоксиданты обладают защитным и обновляющим действием на клетки. Однако это не означает, что они защищают клетки кожи от повреждений, вызванных агрессивным УФ-излучением».

Вот почему при использовании сыворотки с витамином С необходима дополнительная защита от солнца. На всякий случай используйте продукт только вечером в летние месяцы – таким образом ваша кожа остается должным образом защищенной.