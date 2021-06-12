Место на полет в космос с основателем Amazon продали за 28 млн долларов

Место на полет в космос на корабле на New Shepard с основателем Amazon Джеффом Безосом продано на аукционе за 28 млн долларов, следует из трансляции торгов, проводившихся космической компанией Blue Origin.

По окончании торгов аукционист объявил, что место на полет продано человеку с номером 107 за 28 млн долларов, передает РИА «Новости».

При этом, кто получил возможность отправиться в космос вместе с основателем Amazon и его братом неизвестно. Имя получившего возможность полететь в космос на New Shepard будет объявлено через несколько недель.

Ранее представители компании Blue Origin говорили, что места на ракете планируется продавать «космическим» туристам за 300 тыс. долларов. Капсула рассчитана на шесть человек помимо членов экипажа. После этого компания начала онлайн-аукцион по розыгрышу одного пассажирского места на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard, полет которого запланирован на 20 июля.

В июне гендиректор американской компании Amazon, миллиардер Джефф Безос заявил, что 20 июля вместе с братом отправится в космос.