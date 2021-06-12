В РПЦ сочли оскорбительным постер футбольной сборной Бельгии в образе дьяволов

Опубликованный перед матчем с россиянами постер футбольной сборной Бельгии, на котором она в образе дьявола появляется перед храмом Спаса на Крови в Санкт-Петербурге, оскорбителен для православных верующих, сообщил представитель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта.

Официальный Twitter-аккаунт футбольной сборной Бельгии перед матчем с россиянами, который начнется 12 июня в 22.00 по мск разместил постер. На постере бельгийские футболисты изображены в образе «красных дьяволов» с трезубцами в руках, которые готовятся выбраться из-под земли перед собором Воскресения Христова на Крови, или же Спасом на Крови.

«То, что бельгийские спортсмены нашли для себя возможным демонстрировать такие образы на фоне значимых православных храмов России, безусловно, оскорбительно для верующих людей. И в первую очередь говорит о самих спортсменах, которые не готовы с уважением относиться к нашей культуре, сформированной тысячелетием христианской истории», – сказал РИА «Новости» представитель патриаршей комиссии.

По его словам, с точки зрения церкви спорт является должным развитием человеческого тела – «которое, безусловно, является храмом Духа Святого». «Попытки превратить естественную соревновательность, присущую человеку, в коммерческий вид спорта, не могут нами приветствоваться. Поэтому мы стоим на принципах честной игры, под которой подразумевается не только честность в достижении голов, но и в первую очередь в отношении к своему партнеру. Даже в соревновании мы не можем унижать достоинство нашего соперника. Достоинство во всех смыслах, в том числе – его культурные традиции, религиозные воззрения», – добавил он.

Публикацию постера представитель РПЦ назвал не до конца продуманным – или, наоборот, слишком продуманным – действием пиар-менеджеров сборной Бельгии, и попыткой превратить спорт из честного противостояния в элемент политической игры, разрушающий, в том числе, христианскую идентичность Европы. «Сложно себе представить, что Бельгия, где находятся прекрасные произведения христианского искусства и значимые христианские святыни Западной Европы, смогла вырастить таких спортсменов, которые в достижении своих целей стремятся обращаться к инфернальной стороне этого миру, уповая на помощь демонических сил. <…> Поневоле глядя на это вспоминаешь завет князя Александра Невского, 800-летие которого мы празднуем в этом году: надо крепить оборону на западе, и искать друзей на востоке. В таких ситуациях делаешь вывод о том, где твои друзья, а где люди, которые не готовы вместе с тобой хранить более чем два тысячелетия истории христианства в Европе», – заключил представитель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта.

Собор Воскресения Христова на Крови был построен как памятник убитому императору Александру II на месте, где он был смертельно ранен террористами 13 (1 по старому стилю) марта 1881 года.