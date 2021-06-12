В Нигерии занимающиеся угоном скота бандиты убили 53 фермера

На северо-западе Нигерии занимающиеся угоном скота бандиты напали на шесть деревень и убили 53 жителей, сообщил представитель полиции штата Мохаммед Шеху.

По его словам, убитые занимались фермерским хозяйством. В Зурми направлены дополнительные полицейские силы. Шеху отметил, что бандиты, которые передвигались на мотоциклах, занимались угоном скота, передает ТАСС со ссылкой на нигерийскую газету Вангард.

В Нигерии уже второй год наблюдается существенный рост числа нападений банд на мирных жителей. Преступники убивают людей, захватывают заложников для выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами. Так, в мае из школы-интерната в Нигерии похитили около 200 учеников. После этого бандиты потребовали заплатить 110 млн найр (более 266 тыс. долларов) за похищенных из школы-интерната детей. В марте боевики напали на колледж в нигерийском штате Кадуна и похитили десятки учениц. В феврале боевики похитили около 300 учениц в нигерийском штате Замфара, однако девочек удалось освободить.