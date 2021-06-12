Евстигнеев: «Турист» показал сочетание просветительской и эстетической функций кино

Для молодежи любые форматы визуального информирования эффективнее текстовых. Таким образом президент движения «Поколение Z» Евгений Евстигнеев прокомментировал идею рассказать юным россиянам о событиях в ЦАР посредством полнометражного кино.

Задачу познакомить отечественных зрителей с помощью, которую РФ оказывает Центральноафриканской Республике, взял на себя совместный творческий коллектив РФ и ЦАР, результатом работы которого стал боевик «Турист».

Многочисленные положительные отзывы свидетельствуют о том, что картина пришлась по нраву отечественному зрителю. Но, как отметил Евстигнеев, помимо визуальной составляющей важным моментом является способ распространения. И здесь прокатчики выбрали путь, который привлек к ленте повышенное внимание молодежи.

«Вопрос в том, через какие каналы распространяется фильм. Если это популярные интернет-платформы, то молодежь увидит, а если через телевидение, то вряд ли», — пояснил Евстигнеев.

В этом смысле «Турист» попал точно в цель. После премьеры в эфире телеканала НТВ он появился на всех крупнейших площадках онлайн-кинотеатров РФ, где продолжает соперничать с самыми громкими новинками киноиндустрии.

Красочные африканские пейзажи, умелая работа режиссера и оператора, а также талант актеров позволили при достаточно скромном бюджете получить крепкое, качественное кино. Однако важной частью ленты является ее смысловая составляющая.

Фильм рассказывает о работе российских специалистов, которые занимаются обучением национальной армии африканского государства. Правда, в отличие от героев картины, которые с оружием в руках защищают мирное население от кровожадных боевиков, настоящие инструкторы не принимают участия в боях.

Как считает Евстигнеев, отечественной молодежи необходимо рассказывать о действиях РФ в Африке.

«Подобные фильмы, безусловно, нужны, потому что РФ отстаивает и свои геополитические интересы, и помогает другим странам справляться с внутренними проблемами. Об этом необходимо говорить», — заявил он.

Судя по комментариям в сети, именно из «Туриста» многие зрители впервые узнали о событиях в ЦАР и о вкладе российских специалистов в возвращение страны к мирной жизни. Таким образом, картина удачно соединила в себе как просветительскую, так и эстетическую функции кино, дав молодым и не очень россиянам еще один повод гордиться страной.