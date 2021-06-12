 

В США ловец лобстеров оказался в пасти кита и выжил

12.06.2021, 20:56, Новости дня
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Инцидент случился 11 июня. По словам Паккарда, он нырял с аквалангом с катера и в какой-то момент, будучи на дне, почувствовал сильный толчок, после чего “все потемнело”.

Сначала ловец подумал, что оказался внутри белой акулы, но чувствовал, что зубов вокруг нет. Тогда он подумал про кита. В этот момент Паккард уже думал о смерти.

Неожиданно кит вынырнул на поверхность и выплюнул Паккарда. Мужчина самостоятельно добрался до катера. Из повреждений он получил лишь вывихи колен. После встречи с китом Паккарда госпитализировали.

Капитан Джо Фрэнсис, который стал свидетелем случившегося, видел, как Паккард “вылетел из воды ногами вперед в своих ластах и плюхнулся обратно в воду”.

Зоологи случай Паккарда назвали крайне редким. Киты обычно не трогают людей. Вероятно, кит захватывал ртом добычу рядом с Паккардом и проглотил того случайно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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