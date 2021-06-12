В Киеве авто с номерами Подкопаевой задавило утят, переходивших дорогу. Гимнастка говорит – авто не ее

На видео видно, как утка с выводом утят переходят дорогу – машины специально останавливаются, чтобы пропустить их. Однако Mercedes с номерным знаком АА9669СС игнорирует птиц и переезжает их. Судя по видео, погибли как минимум двое птенцов.

После того, как эта новость распространилась в сети голкипер киевского “Динамо” Денис Бойко у себя в Instagram Stories и написал, что Mercedes зарегистрирован на олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Лилию Подкопаеву.

Фото: king_kong_71 / Instagram

Спортсменка 12 июня отреагировала на ситуацию. Она подтвердила, что номер принадлежит ей. Однако по ее словам, ни она, ни ее семья к инциденту не имеют отношения.

“Сейчас я и все члены моей семьи находимся в США, где мои дети заканчивают учебный год. В день инцидента я находилась в тренировочном гимнастическом лагере в штате Теннесси. Каким образом мой номерной знак автомобиля Lexus попал в злоумышленников и используется автомобилем Mercedes мне не понятно”, – пишет она.

Подкопаева заявила, что обратится в полицию по этому вопросу. Также она добавила, что из-за одинаковых номеров она и ее семья уже начали получать угрозы.

“Я осуждаю действия водителя что был за рулем Mercedess и приложу максимум усилий, чтобы установить его личность”, – добавила она.

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Публикация от LiliyaPodkopayeva (@podkopayeva_official)

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