Матч Дания – Финляндия продолжится сегодня, Эриксен пришел в сознание

Об этом пресс-служба УЕФА проинформировала в Twitter.

Following the request made by players of both teams, UEFA has agreed to restart the match between Denmark and Finland tonight at 20:30 CET (TBC).

The last four minutes of the first half will be played, there will then be a 5-minute half-time break followed by the second half.

— UEFA (@UEFA) June 12, 2021

Футболисты доиграют последние пять минут первого тайма, затем будет пятиминутный перерыв и второй тайм. Эриксен пришел в себя, он находится в больнице, уточнил Датский футбольный союз в Twitter.

Christian Eriksen er vågen og er til yderligere undersøgelser på Rigshospitalet.

Kampen er midlertidigt udsat. Ny melding kommer kl. 19.45.

— DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 12, 2021

Состояние футболиста стабильное, добавили в УЕФА.



