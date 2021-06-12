Мнение: Налоги для бедных, 2/3 без финансовой подушки и бесполезность «раздачи слонов»

1. Более половины россиян поддержали идею платить высокие налоги ради того, чтобы содержать на эти средства бедных россиян. Альтруизм наших соотечественников в очередной раз подтверждён социологами. Есть, впрочем, и те, кто не согласен с подобной постановкой вопроса:

https://www.rbc.ru/society/03/06/2021/60b81d119a7947da35dccfba

Большая часть россиян согласны платить высокие налоги, если бедные люди при этом будут получать от государства больше поддержки, следует из данных опроса ВЦИОМ (есть у РБК).

Этот вариант выбрали 54% опрошенных центром. В нем уточняется, что бóльшая поддержка бедных означает большее количество бесплатных услуг, в том числе в сфере образования, здравоохранения, безопасности. Чаще всего такой вариант выбирали люди старшей возрастной группы (60 лет и старше). Еще 28% считают, что налоги должны быть как можно меньше, чтобы каждый человек смог распоряжаться своими деньгами наилучшим для себя образом.

Замечу, что «люди старшей возрастной группы» в массе своей налогов и не платят.

С одной стороны, налоги и соцподдержка – это цивилизованный способ распределения доходов в государстве, в отличие от варварского раскулачивания и ковровой национализации, о повторении которых мечтают те, кто не выучил уроки истории.

С другой стороны, любую здравую идею можно довести до опасной крайности. Одно дело, когда вы платите налоги ради поддержки тех, кто попал в тяжёлую жизненную ситуацию, другое дело – когда на ваши деньги содержатся идейные безработные, которые вас же и заставляют стоять перед ними на коленях.

2. Две трети россиян ничего не откладывают «на чёрный день»:

https://lenta.ru/news/2021/06/02/chernden/

У 65 процентов россиян не оказалось финансовой подушки, свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга «Ромир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

На вопрос о наличии подобных сбережений положительно ответили 35 процентов опрошенных: деньги отложены у 35 процентов мужчин и 34 процентов женщин. Меньше всего этим вопросом обеспокоены молодые люди от 18 до 24 лет (13 процентов), а больше — люди старше 60 лет (40 процентов опрошенных).

31 процент респондентов считают минимальной финансовой подушкой сумму в 200 тысяч рублей, 21 процент назвал цифры от 100 до 200 тысяч рублей. Сбережения от 60 до 100 тысяч рублей устраивают 20 процентов, от 40 до 60 тысяч — 14 процентов, от 20 до 40 тысяч — 9 процентов. Четыре процента готовы довольствоваться суммами до 20 тысяч рублей.

Молодёжь можно понять: она привыкла к сытой и стабильной жизни при Путине.

Больше вопросов к старшим возрастам. Жаль, что люди не задумываются о накоплении даже минимального капитала, который можно отложить практически с любой зарплаты.

3. В правительстве, кажется, поняли, что распространённая схема «мы ничего не умеем, но дайте нам денег, и мы откроем бизнес с нуля» не работает:

https://lenta.ru/news/2021/06/02/deneg_ne_dam/

Замглавы Минэкономразвития России Татьяна Илюшникова в интервью ТАСС назвала неэффективными механизмы прямого финансирования для открытия бизнеса. По ее словам, по итогу такого опыта власти отказались от подобной «раздачи слонов».

Чиновница указала, что желание открыть свое дело должно возникать из опыта, усвоенных уроков и полученных компетенций. А если человек просто получает деньги на старт своего проекта, но не понимает, что делать, то это не работает.

Вместо этого, объяснила Илюшникова, меры поддержки хотят ориентировать на развитие полезных способностей, например, в сфере маркетинга или продвижения в социальных сетях. По данным опросов, почти половина представителей малого и среднего предпринимательства имеют запрос на развитие тех или иных компетенций. Также министерство решило отказаться от поддержки малого и среднего предпринимательства по сегментам, например, женского или регионального предпринимательства.

Для начинающих бизнесменов поддержка может остаться только в рамках обсуждаемого механизма «бизнес-бокс». Он допускает выдачу гранта на старт, но только после обязательного тестирования компетенций и бизнес-идеи, на которую пойдут средства.

Увы, но в бизнесе, как и вообще в жизни, деньги выгоднее давать тем, кто умеет с ними обращаться.