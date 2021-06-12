Слова древнего поэта приносят надежду, вдохновение и душевный покой: лучшие цитаты Руми и их толкование

Джалал ад-Дин Мухаммад Руми был самым загадочным персидским поэтом XIII века, который на протяжении веков своими могущественными и красивыми словами продолжает влиять на умы и жизни людей.

Бесчисленно количество его поклонников. Даже сегодня вы можете найти утешение в его мудрых словах.

Из древности до наших дней

Руми родился 814 лет назад, в 1207 году, в Афганистане (ныне территория Таджикистана), на восточной окраине Персидской империи. Поэтому его называют великим таджикским, персидским, афганским поэтом. На самом деле этот поэт и его невероятные притчи принадлежат всему миру.

С детства Руми любил пристально наблюдать за жизнью и окружающим миром. Однако поворотный момент в его жизни произошел в 1244 году, когда он встретил странствующего мистика, известного как Шамс ад-Дин Тебризи.

В следующие три года их двоих связывала крепкая дружба, которая изменила мировоззрение будущего поэта.

К сожалению, через три года Шамс исчез, оставив зияющую рану в душе поэта. Чтобы справиться с потерей, Руми начал писать стихи, тем самым начав путь одного из самых впечатляющих поэтов разных времен и народов.

Океан начинается с капли, поэзия начинается с “живого” слова

Наше путешествие к мудрости Руми начнем с самой известной притчи:

Ты не капля в море, ты весь океан в капле.

Мудрость этих слов заключена в простом выводе: каждый человек уникален, надо ценить свою уникальность.

Твое сердце на дне океана, попробуй отыскать себя в темных глубинах.

Безбрежны просторы жизни, безбрежен океан событий, в которые попадает человек, но каждый рано или поздно начинает искать свою любовь. Вот что советует по этому поводу Руми:

Ваша призвание не в том, чтобы искать и найти любовь, постарайтесь найти те баррикады внутри себя, которые вы построили против нее.

Нельзя не согласиться – ведь именно человек мешает сам себе быть счастливым, а все проблемы находятся в душе, достаточно честно посмотреть на себя и найти недостатки.

Диван в поэзии Востока – это собрание небольших изречений, а не место для сидения

Его величайшие произведения собраны в одной из вершин суфийской и мировой поэзии “Диван Шамса Тебризи”. Как известно, поэт считал, что после своего исчезновения Шамс “слился с личностью” самого Руми, поселившись в его сердце и вдохновляя на творчество.

Поэтому многие стихи “Дивана” Руми подписывает от имени Шамса и обозначает тем самым, что они написаны “под диктовку” духа мистика и философа.

Неслучайно в этом контексте звучат слова Руми:

Что ты ищешь, найдет и тебя.

Поэтому загадывая желание или мечту, подумайте, что будет, если все сбудется? Будьте осторожны в желаниях, как бы предупреждает поэт.

Крылья любви и свет души

Ты родился с крыльями, почему же собрался пробираться ползком по жизни?

Поэт через века советует нам, сегодняшним, в полной мере использовать тот потенциал, который есть у каждого человека, главное – найти в себе силы изучить глубины своего сердца и своей души.

Прислушайся к звукам волн, которые бушуют внутри тебя.

А вот еще одна мудрая мысль о том, что человек должен постоянно заниматься самопознанием:

В твоем сердце горит свеча, приготовься загореться и сам. Если в твоей душе пустота, приготовься ее заполнить.

И действительно, если позволить душе скучать и не заполнить ее добротой, любовью, мудростью, она сама заполнится одиночеством, ненавистью, завистью…

На жизненном пути возможно встретить горе

Как вы знаете из предыдущего текста, Руми сам испытал невосполнимую утрату, потеряв друга, наставника, учителя, духовно близкого человека. Но он нашел в себе силы начать все сначала и был вознагражден за свой поэтический подвиг.

Вот что пишет поэт и философ по поводу таких неизбежных, к сожалению, потерь:

Не грусти, все, что ты потерял, обязательно вернется, но в другой форме. Где бы ты ни был и что бы ты ни делал, делай все с любовью и живи в любви.

Поэт точно знал, что без любви в этом мире человек не обретет счастья, но прежде всего он сам должен поселить в своем сердце и в душе любовь.

Это не простой, даже трудный путь, потому что мир не совершенен, а в жизни встречаются не только попутчики, но и противники…

Это твоя дорога и ты на ней одинок. Кто-нибудь может идти рядом, но никто не пройдет твою дорогу за тебя.

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Как добиться успеха: цитаты Руми

К слову о трудностях. Иногда нам кажется, что стоит хлопнут дверью, топнуть ногой, повысить голос – и вот уже собеседник выслушает, начальство начнет уважать, родственники – любить. Но так ли это, вот что думает персидский поэт 13 века:

Возвышай слова, а не голос. Тихий дождь заставляет цветы расти, а не гром…

Вот что написал о Руми американский поэт Коулман Баркс: “Руми – один из великих духовных учителей. Он показывает нам нашу силу. Он хочет, чтобы мы ожили, чтобы проснулись и увидели мир вокруг себя… Он хочет, чтобы мы увидели нашу красоту друг в друге, как в зеркале.”

Но, к сожалению, мало кто понимал поэта при жизни, не все хотят знать не всегда “сладкую” мудрость. Поэтому поэт был одинок, но твердо верил в силу творчества, хотя и у него были свои трудности:

Я хотел бы петь как птица, не заботясь о том, кто меня слушает и что он думает о моем пении.

Стихи Руми страстные, духовные и насыщенные.

Он поэт радости и любви. Его слова пронзают наши души и заставляют задуматься о своей жизни.

Руми написал более 40 000 лирических стихов, которые не потеряли своей актуальности и сегодня.