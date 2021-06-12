 

Учёные назвали продукты для борьбы с артритом

12.06.2021, 19:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Зарубежные учёные в ходе нового исследования выявили, что здоровье человека во многом зависит от рациона питания. То есть, продукты могут как вызывать артрит, так и влиять на его лечение.
Симптомы артрита – это отёк суставов, боль, скованность и снижение диапазона движений, а если он ревматоидный, то поражаются не только суставы, но и другие системы организма. Исследователи обнаружили, что средиземноморская (на основе растительной и цельнозерновой пищи) и противовоспалительная (исключающая возможные аллергены) диеты могут помочь пациентам с данным заболеванием.

В качестве правильного питания медики предлагают зелёные овощи, фрукты и ягоды, бобовые культуры и цельнозерновые, грецкие орехи, миндаль и фисташки, а также семена льна и чиа, кисломолочку, жирную рыбу и морепродукты. Не стоит забывать и о квашеной капусте, чайном грибе и жирах (оливковое масло первого отжима, масла из авокадо, рапса и грецкого ореха), а также специях (куркума, имбирь и корица), травах (цикорий, мята и солодка) и даже сладостях (какао и тёмный шоколад).

Источник: profile.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.03 / Скандалы: Тамбовский прецедент

13.03 / Учёные раскрыли секреты музыкальной терапии при аутизме

02.10 / Итоги независимого исследования: Тихановская набрала больше голосов, чем Лукашенко

18.02 / Подборка новостей из Северной Кореи

25.09 / Мнение: Когда и чем отравили Навального?

13.12 / Новая ведущая «ДНК» Анна Казючиц мысленно разговаривает с умершим Александром Котловым

02.04 / Мнение: Поляки идут на таран

01.08 / Умер двукратный призер Олимпийских игр Витольд Креер

10.06 / Порошенко умолял лидеров ЛДНР подписать Минское соглашение – Путин

16.02 / «Вашу виновность доказывает факт вашего ареста»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика