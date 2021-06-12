Учёные назвали продукты для борьбы с артритом

Зарубежные учёные в ходе нового исследования выявили, что здоровье человека во многом зависит от рациона питания. То есть, продукты могут как вызывать артрит, так и влиять на его лечение.

Симптомы артрита – это отёк суставов, боль, скованность и снижение диапазона движений, а если он ревматоидный, то поражаются не только суставы, но и другие системы организма. Исследователи обнаружили, что средиземноморская (на основе растительной и цельнозерновой пищи) и противовоспалительная (исключающая возможные аллергены) диеты могут помочь пациентам с данным заболеванием.

В качестве правильного питания медики предлагают зелёные овощи, фрукты и ягоды, бобовые культуры и цельнозерновые, грецкие орехи, миндаль и фисташки, а также семена льна и чиа, кисломолочку, жирную рыбу и морепродукты. Не стоит забывать и о квашеной капусте, чайном грибе и жирах (оливковое масло первого отжима, масла из авокадо, рапса и грецкого ореха), а также специях (куркума, имбирь и корица), травах (цикорий, мята и солодка) и даже сладостях (какао и тёмный шоколад).

Источник: profile.ru