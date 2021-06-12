Вакарчук не принимает никакого участия в конфликте в партии, хотя мог бы повлиять на Рудик – нардеп от “Голоса”

“Фактически никаких обсуждений, кто будет дальше вести партию, не было. Это было единоличное решение Вакарчука. На данный момент выглядит странно, что Вакарчук не принимает никакого участия [в конфликте], хотя он мог бы повлиять на Киру Рудик, потому что это именно его ставленница”, – сказала Клименко.

Она руководила избирательным штабом партии во время парламентских выборов и входит в число нардепов от “Голоса”, которые считают, что руководство партии нужно сменить. Среди них также Александра Устинова, обвинившая Рудик в политическом “рейдерстве” и зачистке региональных ячеек партии перед съездом.

“Зачем это делается? Для того, чтобы продать партию под выборы, или для того, чтобы слить партию под какой-то конкретный политический проект. Один человек контролирует партийные ресурсы и без всякого контроля распоряжается 70 млн грн, которые партия получает от государства”, – сказала Устинова журналистам.

Контекст:

Партию “Голос” презентовали в мае 2019 года. Политсилу более года возглавляет Кира Рудик. В марте 2020-го она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента. Фракцию “Голос” в Верховной Раде с января 2021 года возглавляет Ярослав Железняк. До него ее лидером был Сергей Рахманин.

22 марта 2021 года нардеп Ярослав Юрчишин говорил, что исключение из “Голоса” его самого и еще пятерых нардепов – вопрос времени. Причиной этому он называл голосование в Раде за направление на анализ Конституционного Суда Украины законопроекта о процедуре назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Госбюро расследований.

В “Голосе” сообщили, что никого не исключали, но вынесли предупреждение шести нардепам: Юрчишину, Роману Лозинскому, Соломии Бобровской, Александре Устиновой, Ольге Стефанишиной и Владимиру Цабалю.

29 марта нардепы от “Голоса”, которых руководство партии предупредило о возможном исключении из политсилы, опубликовали совместное заявление. В нем они обвинили руководство в подыгрывании власти и осудили разговоры о создании коалиции со “Слугой народа”. В связи с этим нардепы потребовали провести съезд, утвердить новый устав партии и переизбрать ее руководство.

7 июня украинский шоумен и волонтер Сергей Притула объявил о выходе из “Голоса”. Он подчеркнул, что не уходит из политики, но уходит из партии, “которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства отдалилась от изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата”.

9 июня нардеп от “Голоса” Соломия Бобровская сказала, что ряды партии могут покинуть 10 нардепов. Кроме нее это могут сделать Галина Васильченко, Юлия Клименко, Лозинский, Наталья Пипа, Стефанишина, Устинова, Цабаль, Андрей Шараскин и Юрчишин.

10 июня черновицкая облорганизация “Голоса” обвинила Рудик в узурпации власти, херсонская в полном составе вышла из политсилы, винницкая – частично.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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