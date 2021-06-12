 

В Техасе мужчина устроил стрельбу в развлекательном центре, 13 раненых

12.06.2021, 19:56, Новости дня
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Стрельба началась примерно в 1.30 на 6-й улице, в популярном районе с барами и ресторанами. Улицу перекрыли, чтобы не допустить движения автомобилей.

По словам начальника полиции Джозефа Чакона, стрельбу устроил мужчина, но мотивы пока неизвестны. Он отметил, что полицейские изучают видео наблюдения и другие улики. Сам нападавший скрылся.

В полиции сообщили о 13 пострадавших, их всех доставили в больницы. Двое из них в критическом состоянии. Некоторых пострадавших в больницу возили полицейские, так как из-за хаоса на месте стрельбы было трудно сдержать толпу и доставить машины скорой помощи к раненым.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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