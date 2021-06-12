 

Кулеба ответил, согласится ли Зеленский на переговоры с боевиками “ЛДНР” ради встречи с Путиным

12.06.2021, 19:56, Новости дня
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Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в эфире канала “Украина 24” 11 июня. 

“Президент Украины не будет встречаться неизвестно с кем. Это – о представителях так называемых “ЛДНР”. Их место определено. Им место только в трехсторонней контактной группе, где Украина и Россия при посредничестве ОБСЕ ведут переговоры, а так называемые “ДНР” и “ЛНР” находятся в статусе приглашенных лиц”, – сказал министр. 

Он отметил, что организовать встречу Зеленского и Путина будет крайне сложно, сейчас стороны пытаются согласовать повестку для переговоров, но где они состоятся, еще не обсуждается. 

“Я лично готов организовывать встречу президента Путина и президента Зеленского. Потому что я знаю, что мы с этой встречи выйдем или с победами, или без поражений. Не нужно ни в коем случае этого бояться, это нормальная дипломатическая история”, – добавил Кулеба.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы ( Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”, для обсуждения конфликта. Путин через два дня предложил встретиться в Москве. Глава Кремля говорил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для “обсуждения проблем Донбасса” руководство Украины должно встречаться с главарями “ЛНР” и “ДНР”, а “уже потом обсуждать их с представителями третьих стран”, заявлял он.

Представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В вышедшем 26 апреля интервью Financial Times Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, подчеркнув, что его “волнует не место проведения, а содержание встречи”. Он поручил Ермаку начать подготовку к встрече.  В то же время, по словам украинского президента, он не согласился бы с требованием Путина сначала провести переговоры с главарями боевиков “ДНР” и “ЛНР”. Зеленский подчеркнул, что “не собирается разговаривать с террористами”.

29 апреля несколько украинских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что для встречи Путина и Зеленского рассматривают несколько площадок. “Я не могу сказать конкретно сейчас о Вене в Австрии, но Израиль и Турция тоже рассматривались как возможное решение”, – сказал источник “Интерфакс-Украина”. Собеседник НВ заявил, что местом переговоров может стать Вена, также рассматривают Иерусалим.

Зеленский 20 мая во время пресс-конференции сообщил, что Офис президента начал подготовку его встречи с Путиным. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил контакты с Банковой о “гипотетической повестке дня гипотетической встречи” Путина и Зеленского. Спикер Кремля отметил, что процесс подготовки саммита двух президентов идет непросто, сроки подобной встречи пока не определены.

21 мая Кулеба заявил, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

9 июня Путин заявил, что его встреча с Зеленским не состоялась, потому что Украина якобы предлагала говорить о “международной безопасности”. 

Единственная встреча Путина и Зеленского на высшем уровне произошла в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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