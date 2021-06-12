 

Эксперт Акопов раскрыл смысл разговора Байдена с Зеленским: Тактическая победа

12.06.2021, 19:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Такое мнение выразил обозреватель РИА Новости Петр Акопов. По его словам, в случае, если цель украинского лидера — получить гарантии принятия в НАТО или финансовую поддержку, то его попытка провалилась.

Ранее состоялся телефонный разговор Джо Байдена с Владимиром Зеленским, в ходе которого хозяин Белого дома пообещал украинскому коллеге, что будет говорить с российским президентом Владимиром Путиным о суверенитете Украины. Американский лидер во время беседы подчеркнул, что Вашингтон и дальше будет отстаивать украинскую государственность и заверил Зеленского, что пригласит его в США этим летом.

Акопов выразил уверенность в том, что Байден будет говорить в Вашингтоне много красивых слов, работая на публику, однако в действительности подход к украинскому вопросу существенно не изменится. Поэтому, считает эксперт, смысл “истерики” президента Украины в том, что он “недалекий человек”, если, конечно, украинский президент говорил о вступлении своей страны в НАТО искренне. Если это действительно так, то Владимир Зеленский просто не понимает, что принятие Украины в НАТО с большой вероятностью спровоцирует вооруженный конфликт с Россией.

Обозреватель подчеркнул, что США продолжит использовать украинский вопрос в качестве рычага давления на Москву в различных вопросах, в то время как Россия будет просто наблюдать за событиями на Украине и ждать, пока внутренние противоречия ослабят ее и дадут возможность забрать.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.09 / Скандалы: Гламур украинской контрразведки

11.12 / Ученые обнаружили, какие лекарства способны помочь при тяжелом COVID-19

26.05 / Почему лучше избегать продуктов с синтетическим ванилином: “аромат благополучия” только разжигает аппетит

22.07 / Создатели сериала “Мажор” объявили о скором выходе полнометражного продолжения картины

03.08 / Звезда сериала “Чики” Ирина Носова прокомментировала слухи о романе со сценаристом проекта

18.08 / Эксперты: По состоянию стоп можно определить опасные заболевания

22.01 / Мать Дани Милохина призналась, почему отдала сыновей в детдом

25.06 / Дженнифер Энистон о сериале “Друзья”: Не могла сбросить образ Рейчел Грин со своей спины

02.03 / Мнение: Саркози получил реальный срок

18.01 / Учёные рассказали, что при детском ожирении диета важнее физической активности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика