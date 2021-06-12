Мнение: За 3 года до разрыва. Мао в СССР 1957-го года
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Мао Цзедун в СССР в 1957 году. Редкие кадры документальной хроники.
Вскоре, отношения между СССР и КНР будут разрушены – в 1960-м году последовал открытый разрыв, что обусловило и острую взаимную критику, и конфликт на Даманском и прочее.
С позиций послезнания, критика Мао Хрущева выглядит конечно более оправдано. Деятельность Хрущева нанесла огромный долгосрочный ущерб как СССР, так и мировому коммунистическому движению.
Но в 1957-м году внешне все еще выглядело как встреча лидеров союзных держав.
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Источник: Colonel Cassad
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